Пресслужба "Епіцентр К" опублікувала відповідний допис у мережі. Під публікацією українці висловлюють свої щирі співчуття, передає 24 Канал.
До теми Зеленський показав моторошне відео гіпермаркету, який обстріляли росіяни в Харкові
Мережа гіпермаркетів підтвердила атаку
Мережа "Епіцентр К" підтвердила удар по гіпермаркету в Харкові. Так, у дописі удар по "Епіцентру" назвали спланованим терористичним актом, внаслідок якого загинули люди.
Внаслідок жахливого спланованого терористичного удару російських військ по торговому центру Епіцентр у Харкові почалася масштабна пожежа, є загиблі та поранені,
– повідомили в мережі "Епіцентр К".
Як повідомили в адміністрації торгового центру, після оголошення повітряної тривоги персонал зробив все можливе задля якнайшвидшої евакуації відвідувачів та співробітників. Втім, 2 удари по центральній частині будівлі відбулися буквально за лічені хвилини після отримання сигналу на небезпеку. Так, люди просто не встигли зреагувати.
Наразі відомо, що внаслідок удару загинуло 2 співробітники "Епіцентру". Ще 11 працівників не виходять на зв'язок.
На своїй сторінці "Епіцентр К" також опублікував два дописи. Перша публікація з чорним фоном і написом "Харків", а друга – з чорним логотипом мережі магазинів.
"Епіцентр" підтвердив атаку: дивіться фото
Другий допис зі сторінки мережі гіпермаркетів: дивіться фото
Під публікаціями українці залишають десятки коментарів зі співчуттями. Українці наголошують, що такий удар є цинічним терористичним актом та справжнім воєнним злочином.
Українці висловлюють співчуття рідним та близьким загиблих / Скриншоти з мережі
Компанія "Епіцентр" висловлює сум та глибокі співчуття родинам загиблих та поранених. Сім'ям працівників буде надано всю необхідну підтримку,
– додали на офіційній сторінці.
В компанії також зауважили, що не вперше гіпермаркети стають об'єктом для удару. Так, від початку повномасштабного вторгнення окупанти вщент зруйнували 6 ТЦ в Маріуполі, Чернігові, Бучі, Харкові, Херсоні та Нікополі. Ще частина гіпермаркетів припинила роботу через постійні обстріли, бойові дії чи окупацію.
"Епіцентр" у Харкові атакували авіабомбами
- У Харкові о 16:02 пролунали потужні вибухи. Спочатку Ігор Терехов повідомив, що під ударом опинився спальний район Харкова, однак згодом додав, що прильоти сталися по будівлі будівельного гіпермаркету.
- Згодом стало відомо, що окупанти скинули 2 авіабомби на "Епіцентр". За попередньою інформацією, російські військові вкотре використали УМПБ Д-30.
- На цинічний обстріл окупантів відреагував Володимир Зеленський. Він наголосив, що цей удар є черговим актом тероризму та закликав світ посилювати підтримку України.
- На жаль, внаслідок атаки загинуло 2 людини, ще 25 – отримали поранення. Також є зниклі безвісти.
- Ігор Терехов повідомляв, що під час атаки в гіпермаркеті було близько 200 осіб.