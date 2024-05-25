В результате удара КАБом по поселку есть раненые. Об этом рассказал председатель ОГА Олег Синегубов.
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Под ударом оказалась "скорая"
По словам чиновника, по состоянию на 14:20 по меньшей мере пять человек получили ранения.
Кроме того, повреждены автомобиль экстренной помощи и одно гражданское авто.
"Детали выясняются", – добавил Синегубов.
Директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии СМИ рассказал, что в результате атаки пострадал фельдшер. Впрочем, мужчина отказывается от госпитализации и стремится дальше работать. Также пострадала женщина, которую везли в "скорой" – у нее осколочные ранения грудной клетки. "Авто "скорой" почти полностью уничтожено", – уточнил Забашта.
Отметим, что сегодня днем россияне уже пускали бомбы по Харьковщине. Примерно в 10:30 в Харькове прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе пусков КАБов вражеской тактической авиацией. Позже Синегубов рассказал, что оккупанты ударили по населенному пункту Харьковского района, в результате чего ранен один гражданский мужчина.
Жуткий удар по типографии в Харькове: что известно
- Утром 23 мая оккупанты ударили тремя ракетами С-300 по Основянскому району Харькова.
- На территории типографии Factor Druk, где печатаются книги почти всех украинских издательств, возник масштабный пожар, площадью 500 квадратных метров. Пламя вспыхнуло в переплетном цехе, где на тот момент работали люди.
- В результате атаки погибли 7 работников типографии, 21 человек получил ранения.
- Генеральный директор издательства Vivat, принадлежащего к холдингу "Фактор", опубликовала имена погибших работников.