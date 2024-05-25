Детали об обстреле рассказал Игорь Терехов во время общения с журналистами. Он отметил, что в результате этого обстрела также есть пострадавшие.
К теме В Харькове снова прогремел взрыв: громко было в центральных районах, есть пострадавшие
4 прилет в Харькове за день
Около 19:16 в Харькове в очередной раз за день прогремели взрывы. Враг ударил по центральной части города. По словам Терехова, предварительно, оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300.
Российские военные цинично атаковали гражданскую инфраструктуру. Сейчас спасатели обследуют места прилета.
За сегодня это уже 4 прилет. Враг в очередной раз ударил по гражданской инфраструктуре. Здесь расположено отделение "Новой почты", барбершоп, небольшое кафе. Сотрудники ГСЧС обследуют место попадания,
– сообщил Терехов.
Терехов об обстреле Харькова: смотрите видео
По состоянию на 20:20 известно о 14 пострадавших в результате центральной части Харькова. Среди пострадавших также есть подросток 13 лет – его госпитализировали.
Обстрелы Харькова 25 мая: главное
- Ежедневно Харьков страдает от циничных обстрелов врага. В субботу, 25 мая, враг уже несколько раз обстреливал город.
- Так, около 16:02 оккупанты ударили авиабомбами по "Эпицентру" в Киевском районе. Российские военные нанесли удар боеприпасами типа УМПБ Д-30. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар, который охватил более 13 тысяч квадратных метров.
- Во время атаки в строительном гипермаркете было около 200 человек. На данный момент известно о смерти 2 работников "Эпицентра", 35 раненых и пропавших без вести. К сожалению, количество пострадавших и жертв может увеличиться, ведь огонь распространялся очень быстро.
- Около 17:13 оккупанты ударили по Центральному парку в Харькове. Как стало известно впоследствии, попадание произошло возле спортивной площадки в землю. К счастью, никто не пострадал.
- Стоит отметить, что тревога в Харьковской области объявлена от 08:58 и продолжается до сих пор. Утром оккупанты также наносили авиаудары по Харькову. Сначала сообщали, что оккупанты наносили удары в районе Северной Салтовки, однако впоследствии стало известно, что взрывы раздавались в очень близком пригороде.