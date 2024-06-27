Скільки Литва даватиме Україні
Відомо, що країна буде щорічно виділяти 190 мільйонів євро протягом наступних трьох років.
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Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас зазначив, що 0,25% ВВП обрали як «відправну точку», тому країна може перевищити цей відсоток.
13 червня він повідомив, що Литва надасть Україні новий пакет військової допомоги, включаючи бронемашини M113, боєприпаси калібру 5,56 міліметра, системи протидії дронам, розвідувальні дрони, генератори, польові ліжка та шини для вантажівок.
Як Литва допомагає Україні
- Литва готова відправити свої військові для тренування українських захисників.
- Прем'єрка Литви зауважила, що її країна вже до повномасштабного вторгнення Росії в Україну надавала допомогу з навчання українських бійців. Вона також підкреслила готовність до спільної дії з іншими зацікавленими країнами.
- Міністр закордонних справ Литви вказав, що українські військові можуть діяти на території Білорусі проти російських військових цілей, якщо Москва переправить їх туди.