Ключовий інструмент відновлення після війни: що таке лізинг

Поки хтось активно використовує лізинг у своєму бізнезі для оптимізації системи та її оновлення. Хтось досі не знає, що це таке і як вигідно скористатися послугою.

Що таке лізинг?

Про те, яким буває лізинг і що те таке, йдеться на сайті Дії.

Дивіться також Що буде з доларом, цінами на квартири, продукти й пальне в лютому: головні прогнози для українців

Передусім лізинг – це вид інвестиційного фінансування. Банк або окрема лізингова компанія купують щось у постачальника. Наступний етап – передача купленого лізингоотримувачу. або простішими словами – клієнту.

Особливість такої процедури в тому, що лізингоотримувач згодом може отримати на предмет купівлі право власності (за бажанням або необхідністю).

Важливо! Лізинг дозволяє підприємству, не відволікаючи власні ресурси, зробити модернізацію основних засобів.

Примітивний та простий приклад – вашому бізнесу потрібен генератор. Купити його за власні кошти ви не можете, тож один із варіантів – лізинг. Банк або лізингова компанія куплять генератор за свої гроші та дадуть вам у користування. Ви користуєтесь протягом певного часу й виплачуєте так звану оренду. А пізніше зможете отримати право власності на це обладнання, коли кількість виплат та загальна їхня сума сягатиме загальної вартості того, що купували (генератора).

Тобто лізинг допомагає підприємствам не витратити всі ресурси одночасно на критичні потреби, а отримати техніку чи обладнання відразу, при чому платити поступово. Іншими словами – це так звана "оплата частинами" або розстрочка для бізнесу та підприємств на велике обладнання, техніку та подібне.

Які є види лізингу?

Оперативний лізинг . Більше нагадує звичайну оренду. Вигідний для підприємців, яким потрібна техніка на певний час. В кінці договору не обов'язково купувати техніку. Отримати такий вид послуги можна через спеціальні лізингові компанії.

. Більше нагадує звичайну оренду. Вигідний для підприємців, яким потрібна техніка на певний час. В кінці договору не обов'язково купувати техніку. Отримати такий вид послуги можна через спеціальні лізингові компанії. Фінансовий лізинг. Після закінчення строку договору предмет лізингу переходить у власність "позичальника". Зазвичай послугу надають банки, адже такий вид фактично є інвестиційним кредитом.

Зауважте! Термін лізингу відповідає строку амортизації предмета лізингу не менш ніж на 75%.

Простими словами, лізинг можна укласти на стільки, скільки реально служитиме техніка. Виплати не можуть розтягнути на час, коли від техніки не буде жодної користі й вона вийде з ладу.

Як лізинг допоможе після війни та де його використовують зараз?

Володимир Дубєй, Голова правління ТАСКОМБАНКУ, розповів у інтерв'ю проєкту "25 провідних банків України", що лізинг може стати ключовим інструментом економічного відновлення України після війни.

Лізинг стане вкрай затребуваним інструментом, адже дає можливість швидко та надійно фінансувати обладнання без додаткового забезпечення. Як фінансовий механізм, він дає змогу ефективно розподіляти ресурси, підтримувати державні й комерційні ініціативи,

– пояснює Дубєй.

Нині ж послугу активно використовують в енергетиці, аграрному секторі, переробній промисловості та логістиці.

Актуальними також є проєкти з генерації електроенергії з газу, сонця та вітру, а також інвестиції в обладнання для глибокої переробки сільськогосподарської продукції.

Як виживає українська економіка?

Напередодні президент Зеленський розповів, що Україна може виробляти дрони й експортувати їх, чим заробляти та підтримувати економіку. Оскільки є попит на український досвід та технологію, планується створити 10 експортних центрів, зокрема у країнах Балтії та Північної Європи.

Водночас зовнішні борги України зростають. Не вся допомога від наших партнерів є доброзичливим вкладенням, деякі кошти дають в кредит. Проте є кредити, які може погасити ЄС, чим вкотре допомогти Україні.