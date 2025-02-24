Наймасштабніші санкції проти Росії: Британія вдарила по військовій машині Кремля
- Велика Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти Росії, спрямований на фінансові потоки, російську армію та постачальників з третіх країн.
- Санкції зачепили іноземні банки, російські компанії та олігархів, включаючи 40 суден, що перевозять російську нафту, і 14 нових російських олігархів, таких як Роман Троценко.
У роковими повномасштабного вторгнення Росії в Україну Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти Кремля, який охоплює не лише російські компанії, а й олігархів. Хто ще потрапив під нові санкції, читайте далі.
На що спрямовані санкції від Великої Британії
Нові санаційні заходи націлені на фінансові потоки, що наповнюють військовий бюджет Кремля, а також на російську армію, закордонні структури, які її підтримують, та вразливі ланцюги постачання, передає 24 Канал із посиланням на британський уряд.
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Міністр закордонних справ Девід Леммі заявив, що цей пакет, найбільший за три роки, підкреслює відданість Великої Британії Україні.
Кожна зруйнована лінія військового постачання, кожен заблокований рубль, кожен викритий пособник путінської агресії – це крок до справедливого і тривалого миру, а також до безпеки і процвітання у Великій Британії, що є частиною Плану змін цього уряду,
– наголосив Леммі.
Зокрема, під санкції Британії потрапили компанії, що постачають верстати, електроніку та мікропроцесори для російської зброї.Вони розташовані в кількох третіх країнах, зокрема в Центральній Азії, Туреччині, Таїланді, Індії та Китаї – ключовому постачальнику критичних товарів для російської армії.
Кого ще зачепить новий пакет обмежень
- Вперше санкції торкнулися іноземних банків – під удар потрапив киргизький "Керемет Банк", що допомагав Росії обходити міжнародні фінансові обмеження.
- Також Британія запровадила санкції проти 13 російських цілей, зокрема ТОВ "Грант-Трейд" та його власника Марата Мустафаєва з сестрою Динарою, які постачали передові європейські технології для підтримки війни.
- Санкції також охопили 40 суден "тіньового флоту", які перевозять російську нафту, збільшивши загальну кількість заблокованих танкерів до 133 – найбільше серед європейських країн.
- Окрім цього, обмеження наклали на 14 нових російських олігархів, зокрема мільярдера Романа Троценка, який контролює ключові сектори економіки Росії.