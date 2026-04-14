У Львові завершили опалювальний сезон: чому місто не поспішало вимикати тепло

У більшості українських міст опалювальний сезон 2025 – 2026 завершили до кінця березня. Щоправда, подекуди батареї залишалися теплими довше – аж до середини квітня.

Яке місто завершило опалювальний сезон?

У понеділок, 14 квітня, подачу опалення зупинили у Львові, повідомила міськрада. Проте школи, садочки, лікарні й поліклініки ще зможуть отримувати тепло на основі звернень.

Львів залишався одним із небагатьох міст, де сезон тривав довше. Через хорошу погоду подачу тепла там тимчасово зупиняли на тиждень (7 – 14 березня), але згодом через холодні ночі опалення вимикали вдень (орієнтовно 09:00 – 20:00) і відновлювали ввечері.

За словами директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Ореста Тимчишина, завершувати опалювальний сезон, як це зробили більшість українських міст, не поспішали, оскільки орієнтувалися на прогноз погоди, що обіцяв похолодання.

Однак тепер, за прогнозами синоптиків, львів'ян чекають теплі дні й ночі, тож у мерії вирішили зупинити подачу опалення до житлових будинків, які обслуговує Львівтеплоенерго.

Очікуємо спокійну, переважно без опадів погоду. Спостерігатиметься тенденція до підвищення як нічних, так і денних температур,

– повідомили у Львівському РЦГМ 13 квітня.



Прогноз погоди на Львівщині 13 – 18 квітня / Львівський РЦГМ

Тимчишин також подякував тепловикам за "якісно пройдений" сезон, зазначивши, що щорічні ремонти й модернізація інфраструктури дозволяли гнучко керувати подачею тепла.

