"США повинні вести торгівельну війну з Китаєм, а не Європою", – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон сподівається, що переконав лідера Сполучених Штатів Дональда Трампа не вести торгівельну війну проти Європи. Зокрема Макрон має надію, що Трамп зосередитися на Китаї.

Макрон провів розмову з Трампом

Про це французький лідер сказав у інтерв’ю американським ЗМІ у понеділок, 24 лютого, після зустрічі із Трампом у Білому домі, пише 24 канал з посиланням на Politico.

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Облиште, ви не можете вести торгівельну війну з Китаєм і Європою одночасно. Сподіваюся, я переконав його, – розповів Еммануель Макрон.

Він додав, що "пріоритетом Вашингтона є введення тарифів на Китай". Тому одночасне ведення торгівельної війни з Європою дуже суперечитиме інтересам США.

Я сказав йому: Для вас дуже важливо не запроваджувати нові тарифи,

– заявив президент Франції.

Що відомо про тарифи Трампа? Цього місяця Трамп запровадив тарифи у розмірі 25% на широкий спектр імпорту, зокрема й на товари з Європи. Ба більше, президент США пригрозив "відповідними" тарифами у відповідь на широкий спектр правил і податків, які Вашингтон вважає дискримінаційними. Мова йде про податки на додану вартість, які стягуються переважною більшістю країн світу.

Макрон повідомив, що намагався переконати Трампа не запроваджувати ці тарифи. Він активно наголошував, що Європа не зробила нічого, що заслуговує на відповідь США.

ПДВ – це не тариф, і я доводив це,

– пояснив Макрон та нагадав, що ЄС не обкладали митом США.

Зауважте! Він також зазначив, що країни Європи не зможуть збільшити витрати на оборону, як того вимагає Америка, якщо вони також зіштовхнуться з трансатлантичною торгівельною війною.