Макрон провел разговор с Трампом

Об этом французский лидер сказал в интервью американским СМИ в понедельник, 24 февраля, после встречи с Трампом в Белом доме, пишет 24 канал со ссылкой на Politico.

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Оставьте, вы не можете вести торговую войну с Китаем и Европой одновременно. Надеюсь, я убедил его, – рассказал Эммануэль Макрон.

Он добавил, что "приоритетом Вашингтона является введение тарифов на Китай". Поэтому одновременное ведение торговой войны с Европой будет очень противоречить интересам США.

Я сказал ему: Для вас очень важно не вводить новые тарифы,

– заявил президент Франции.

Что известно про тарифы Трампа? В этом месяце Трамп ввел тарифы в размере 25% на широкий спектр импорта, в том числе и на товары из Европы. Более того, президент США пригрозил "ответными" тарифами в ответ на широкий спектр правил и налогов, которые Вашингтон считает дискриминационными. Речь идет о налогах на добавленную стоимость, которые взимаются подавляющим большинством стран мира.

Макрон сообщил, что пытался убедить Трампа не вводить эти тарифы. Он активно подчеркивал, что Европа не сделала ничего, что заслуживает ответа США.

НДС – это не тариф, и я доказывал это,

– объяснил Эммануэль Макрон и напомнил, что "мы не облагали пошлиной США".

Заметьте! Он также отметил, что страны Европы не смогут увеличить расходы на оборону, как того требует Америка, если они также столкнутся с трансатлантической торговой войной.