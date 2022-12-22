Як знайти магазин, де розраховують карткою: в Monobank додали важливу функцію
Джерело:Олег Гороховський
Відтепер у monobank з'явилася нова функція, яка допомагатиме у пошуках працюючого терміналу у магазинах.
Як знайти мапу
Олег Гороховський, співзасновник monobank, у своєму телеграмі розповів, що тепер у новій версії застосунку додана мапа працюючих терміналів.
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- Відкривши мобільний застосунок monobank, знайдіть розділ "Ще" у правому нижньому куті екрана та зайдіть туди. Відкрийте мапу із касами магазинів, де здійснювались оплати картками monobank за останні 60 хвилин.
- За допомогою цієї мапи ви зможете перевірити, чи працює термінал у магазині перед походом до нього. Якщо протягом години оплати були, термінал буде відображено на мапі.
Де зняти готівку під час блекауту
Для того, щоб не було дефіциту готівки НБУ разом з банками відпрацьовує створення національної мережі з близько 1000 відділень, які точно працюватимуть у блекаут — так званий "банк незламності" або power banking.
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В НБУ також звернулись до керівників обласних військових адміністрацій з ініціативою розмістити банкомати та платіжні термінали в частині стаціонарних Пунктів незламності.
Отримати готівку українці можна й на касах магазинів, аптек та АЗС під час розрахунків платіжною карткою. Також можна зняти готівку з карти через Укрпошту та "Нову Пошту".Зверніть увагу! Якщо знімати готівку з карки через Укрпошту чи "Нову пошту", то за послугу доведеться сплатити від 1,5% до 2% від суми.