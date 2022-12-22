Як знайти магазин, де розраховують карткою: в Monobank додали важливу функцію

Відтепер у monobank з'явилася нова функція, яка допомагатиме у пошуках працюючого терміналу у магазинах.

Як знайти мапу

Олег Гороховський, співзасновник monobank, у своєму телеграмі розповів, що тепер у новій версії застосунку додана мапа працюючих терміналів.

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Відкривши мобільний застосунок monobank, знайдіть розділ "Ще" у правому нижньому куті екрана та зайдіть туди. Відкрийте мапу із касами магазинів, де здійснювались оплати картками monobank за останні 60 хвилин.

За допомогою цієї мапи ви зможете перевірити, чи працює термінал у магазині перед походом до нього. Якщо протягом години оплати були, термінал буде відображено на мапі.

Де зняти готівку під час блекауту

Для того, щоб не було дефіциту готівки НБУ разом з банками відпрацьовує створення національної мережі з близько 1000 відділень, які точно працюватимуть у блекаут — так званий "банк незламності" або power banking.

Варте уваги Яку суму грошей треба тримати в готівці на випадок блекауту

В НБУ також звернулись до керівників обласних військових адміністрацій з ініціативою розмістити банкомати та платіжні термінали в частині стаціонарних Пунктів незламності.

Отримати готівку українці можна й на касах магазинів, аптек та АЗС під час розрахунків платіжною карткою. Також можна зняти готівку з карти через Укрпошту та "Нову Пошту".

Якщо знімати готівку з карки через Укрпошту чи "Нову пошту", то за послугу доведеться сплатити від 1,5% до 2% від суми.