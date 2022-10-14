Марченка обрали головою Ради керуючих Світового Банку і МВФ

Міністр фінансів України Сергій Марченко очолить Раду керуючих Світового банку та МВФ. Уперше на цю посаду обрали представника нашої держави.

Про це повідомив сам міністр. Сергія Марченка обрали на посаду 14 жовтня.

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Рішення ухвалили одноголосно

Рішення про обрання Сергія Марченка на посаду схвалили одноголосно – його підтримали всі керуючі країни-члени Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Український міністр очолюватиме Раду керуючих Світового банку та МВФ протягом наступного року.

Міністр подякував за підтримку та відзначив, що ця посада дозволить поглибити співпрацю України зі Світовим банком та МВФ.

Це велика честь представляти Україну на міжнародній фінансовій арені. Новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, та країнами членами Світового Банку та МВФ,

– підкреслив Марченко.

Відзначимо, що Сергій Марченко понад 2 роки очолює Міністерство економіки України.

Зеленський озвучив МВФ і Світовому банку потреби України на 2023

Президент України Володимир Зеленський 12 жовтня взяв участь у роботі другої міністерської зустрічі країн-донорів, МВФ і Світового банку. Під час свого виступу глава держави заявив, що у 2022 році російський терор призвів до падіння української економіки більше, аніж на 1/3. Окрім того, на третину скоротилися доходи українців та українок.

Президент наголосив, що наразі в Україні є 2 ключові державні фінансові потреби. Зокрема йдеться про:

38 мільярдів доларів для покриття дефіциту державного бюджету у 2023 році;

17 мільярдів доларів для відбудови критичної інфраструктури в межах RDNA.

Також Україні потрібні цільові кредити, аби відбудувати електроенергетичну інфраструктуру та розширити експорт у Європу.

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