Російська ворожа атака: на Заході пошкоджено об'єкти "Нафтогазу"

Окупанти 24 березня масовано атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та крилатими ракетами. Стало відомо, що внаслідок ворожої атаки на Заході пошкоджено об'єкти "Нафтогазу".

Нагадаємо, російська армія ввечері 23 березня та вночі 24 березня здійснила комбіновану масовану атаку по українських містах. Спершу загарбники запустили безпілотні літальні апарати типу "Шахед", а згодом і свої крилаті ракети з дальньої авіації.

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Пошкоджено об'єкти "Нафтогазу" на Заході

Під час чергової російської атаки України 24 березня було пошкоджено об'єкти групи "Нафтогаз" на Заході. Обстріл енергетичної інфраструктури підтвердив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Маємо пошкодження обʼєктів групи "Нафтогаз" на Заході. Попередньо – без потерпілих. Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Деталі згодом,

– заявив голова "Нафтогазу".

Скільки повітряних цілей противника збила ППО

У Повітряних силах зазначили, що вночі 24 березня було зафіксовано пуски 29 крилатих ракет Х-101/Х-555. Перед цим окупанти атакували Україну 28 дронами-камікадзе типу "Шахед", які запускали з двох напрямків – Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Унаслідок бойової роботи українські захисники змогли знищити 43 повітряні цілі із 57: