Звільнення пенсіонера: чи можна піти одразу без відпрацювання

Багато працівників звикли до правил, за якими після подання заяви про звільнення необхідно відпрацювати ще два тижні. Це загальноприйнята норма трудового законодавства.

Чи повинен пенсіонер відпрацювати два тижні?

Це питання турбує багатьох працівників, які досягли пенсійного віку та планують припинити трудові відносини. Втім, для пенсіонерів закон передбачає виняток, пише 24 Канал з посиланням на портал "Юристи.ua".

Цікаво Ветеран праці в Україні: яку надбавку до пенсії виплачують у 2025 році

Однак у ситуації, коли людина звільняється у зв’язку з виходом на пенсію, роботодавець зобов’язаний розірвати трудовий договір у той строк, який працівник сам зазначить у заяві, без будь-якого відпрацювання.

Зверніть увагу! Відповідно до статті 38 Кодексу Законів про працю, працівник, який працює за безстроковим договором, зазвичай повинен письмово попередити роботодавця про звільнення за 14 днів.

У яких ще випадках не відпрацьовують після звільнення?

КЗПП також дозволяє звільнитися без двотижневого строку й в інших поважних випадках. До таких причин належать:

переїзд до іншого міста чи регіону;

переведення чоловіка або дружини в іншу місцевість;

вступ до закладу освіти;

медичні обставини, що унеможливлюють проживання в певній місцевості;

вагітність;

необхідність догляду за дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю;

догляд за хворим членом сім’ї чи особою з інвалідністю I групи;

працевлаштування за результатами конкурсу.

Зауважте! У такому випадку роботодавець має право попросити документальне підтвердження цих підстав. Йдеться про медичну довідку, довідку про переведення чи інші офіційні документи.

Які податки сплачують працюючі пенсіонери?