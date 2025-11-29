Звільнення пенсіонера: чи можна піти одразу без відпрацювання
- Пенсіонери можуть звільнитися без відпрацювання двох тижнів, зазначивши бажану дату в заяві.
- Інші випадки звільнення без відпрацювання включають переїзд, медичні обставини, вагітність, догляд за дітьми чи хворими, вступ до навчального закладу, та працевлаштування за результатами конкурсу.
Багато працівників звикли до правил, за якими після подання заяви про звільнення необхідно відпрацювати ще два тижні. Це загальноприйнята норма трудового законодавства.
Чи повинен пенсіонер відпрацювати два тижні?
Це питання турбує багатьох працівників, які досягли пенсійного віку та планують припинити трудові відносини. Втім, для пенсіонерів закон передбачає виняток, пише 24 Канал з посиланням на портал "Юристи.ua".
Однак у ситуації, коли людина звільняється у зв’язку з виходом на пенсію, роботодавець зобов’язаний розірвати трудовий договір у той строк, який працівник сам зазначить у заяві, без будь-якого відпрацювання.
Зверніть увагу! Відповідно до статті 38 Кодексу Законів про працю, працівник, який працює за безстроковим договором, зазвичай повинен письмово попередити роботодавця про звільнення за 14 днів.
У яких ще випадках не відпрацьовують після звільнення?
КЗПП також дозволяє звільнитися без двотижневого строку й в інших поважних випадках. До таких причин належать:
- переїзд до іншого міста чи регіону;
- переведення чоловіка або дружини в іншу місцевість;
- вступ до закладу освіти;
- медичні обставини, що унеможливлюють проживання в певній місцевості;
- вагітність;
- необхідність догляду за дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю;
- догляд за хворим членом сім’ї чи особою з інвалідністю I групи;
- працевлаштування за результатами конкурсу.
Зауважте! У такому випадку роботодавець має право попросити документальне підтвердження цих підстав. Йдеться про медичну довідку, довідку про переведення чи інші офіційні документи.
Які податки сплачують працюючі пенсіонери?
Працюючі пенсіонери сплачують 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Сума податку зростає разом із розміром заробітку: чим більший дохід, тим більше утримується.
У більшості випадків пенсійні виплати в Україні не оподатковуються. Виняток становлять пенсії, розмір яких перевищує три мінімальні заробітні плати. Саме з цієї суми доведеться сплатити податки.