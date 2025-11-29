Увольнение пенсионера: можно ли уйти сразу без отработки

Многие работники привыкли к правилам, по которым после подачи заявления об увольнении необходимо отработать еще две недели. Это общепринятая норма трудового законодательства.

Должен ли пенсионер отработать две недели?

Этот вопрос беспокоит многих работников, достигших пенсионного возраста и планирующих прекратить трудовые отношения. Впрочем, для пенсионеров закон предусматривает исключение, пишет 24 Канал со ссылкой на портал "Юристи.ua".

Однако в ситуации, когда человек увольняется в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в тот срок, который работник сам укажет в заявлении, без какой-либо отработки.

Обратите внимание! В соответствии со статьей 38 Кодекса Законов о труде, работник, который работает по бессрочному договору, обычно должен письменно предупредить работодателя об увольнении за 14 дней.

В каких еще случаях не отрабатывают после увольнения?

КЗоТ также позволяет уволиться без двухнедельного срока и в других уважительных случаях. К таким причинам относятся:

переезд в другой город или регион;

перевод мужа или жены в другую местность;

поступление в учебное заведение;

медицинские обстоятельства, что делают невозможным проживание в определенной местности;

беременность;

необходимость ухода за ребенком до 14 лет или ребенком с инвалидностью;

уход за больным членом семьи или лицом с инвалидностью I группы;

трудоустройство по результатам конкурса.

Обратите внимание! В таком случае работодатель имеет право попросить документальное подтверждение этих оснований. Речь идет о медицинской справке, справку о переводе или другие официальные документы.

