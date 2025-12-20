Без оцифрування виплат не буде: що пенсіонерам українцям із трудовими книжками

Багато пенсіонерів задаються питанням, чи потрібно переводити трудові книжки в електронний формат тим, хто вже отримує пенсію. Це стосується як працюючих, так і тих, хто наразі не працює.

Чи можна втратити пенсію через трудову книжку?

Не всі пенсіонери зобов’язані оцифровувати трудові книжки, щоб зберегти свої виплати. Працюючим пенсіонерам це робити не потрібно, адже Пенсійний фонд вже врахував усі дані до моменту призначення пенсії, пише 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

Пенсіонери, які остаточно завершили трудову діяльність і більше не планують перерахунку пенсії, також можуть не переводити трудову книжку в електронний формат, якщо всі періоди стажу враховані коректно.

Зауважте! Кожен має право перевірити стан оцифрування: чи всі записи внесені в електронну систему можна подивитися в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Що робити, якщо є помилки у трудовій книзі?

У разі виявлення неточностей або пропущених записів пенсіонери можуть звернутися за консультацією до регіональних відділень ПФУ, наголосили у відомстві.

Там допоможуть виправити помилки, підтвердити трудовий стаж або надати інструкції щодо оцифрування документів. Такі заходи гарантують, що пенсії будуть нараховані правильно, а ризик втрати виплат мінімізований.

Важливо! На внутрішньому боці обкладинки трудової книжки зазначаються документи, що слугують підставою для внесення змін. Всі ці записи мають бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою підприємства або відділу кадрів.

Що ще треба знати про оцифрування трудових книжок в Україні: коротко про головне