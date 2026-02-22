Третій рахунок за газ: чи повинні його оплачувати пенсіонери

Запровадження окремого платежу у структурі газових нарахувань продовжує викликати дискусії, насамперед серед пенсіонерів. Чи поширюється обов’язок сплачувати так званий "третій рахунок" на осіб пенсійного віку та чи існують для них законодавчо визначені винятки, читати далі.

Чи повинні пенсіонери платити за доставку газу?

Пенсіонери сплачують за послугу розподілу природного газу на загальних підставах, якщо їхнє житло підключене до газорозподільної мережі, пишуть у НКРЕКП.

Цікаво Тариф УБПТ у платіжках: що він означає та скільки доведеться заплатити

Сам факт отримання пенсії не передбачає автоматичного звільнення від цього платежу. Система нарахувань побудована таким чином, що споживачі отримують два окремі рахунки: за фактично використаний газ і за його доставку.

Довідково: Плата за розподіл не залежить від обсягу споживання. Вона покриває витрати на утримання інфраструктури, обслуговування мереж та забезпечення їхньої постійної технічної готовності.

Тому навіть якщо домогосподарство не користується газом, але залишається приєднаним до мережі, нарахування тривають.

За яких умов нарахування можуть припинити?

Припинити оплату можливо лише у разі офіційного розірвання договору з оператором газорозподільної системи та фактичного від’єднання об’єкта від мережі, пише Радіо ТРЕК. Просте невикористання газу або перекритий кран не є підставою для скасування платежу.

Важливо! Для цього потрібно оформити акт про припинення постачання, подати відповідну заяву оператору та завершити процедуру відключення. Лише після внесення змін до облікових даних нарахування припиняються.

Якщо оператор відмовляється розірвати договір без законних підстав, споживач має право звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Водночас споживач може зберегти підключення та сплачувати мінімальну суму за розподіл до моменту відновлення користування газом. Отже, вирішальним є не соціальний статус, а наявність чинного договору та технічного приєднання до мережі.

Які ще пільги передбачені для пенсіонерів?