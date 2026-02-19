Що таке тариф УБПТ?

Тобто це комплексне обслуговування багатоквартирного будинку, що забезпечує його технічний та санітарний стан, про що йдеться у Постанові Кабміну № 529.

До цього тарифу входять такі послуги:

прибирання всіх під’їздів, а також двору;

технічне обслуговування ліфтів;

підтримка роботи інженерних мереж;

освітлення територій;

підготовку будинку до опалювального сезону;

різні поточні ремонти;

вивезення побутових відходів тощо.

Тобто йдеться про регулярне обслуговування житлового приміщення. Воно фінансується коштом мешканців будинку.

Тариф не має точної ціни. Він залежить від конкретного міста, технічного стану будинку, переліку послуг тощо.

Наприклад, в Одесі тариф УБПТ зазвичай становить від 3,00 до 5,00 гривень за квадратний метр загальної площі квартири. Про це пише ЗМІ "Одеське життя".

Водночас розрахунок здійснює компанія, що обслуговує будинок. Це може бути житлово-комунальне господарство або приватна керуюча компанія

Зверніть увагу! Організація повинна ознайомити мешканців будинку з усіма розрахунками, адже саме вона формує тариф УБПТ.

Виконавцем послуг є організація, з якою будинок має договір. Організація несе відповідальність за виконання всіх робіт.

Водночас мешканці мають право впливати на перелік послуг. Наприклад, якщо вони вважають, що деякі роботи є зайвими або їх можна виконувати самостійно, то люди мають право офіційно відмовитися від послуг.

Якщо більшість співвласників підтримає таке рішення, то потрібно оформити протокол, а потім передати його керуючій компанії протягом 30 днів.

Важливо! Якщо послуги за тарифом не виконуються, то мешканці мають право вимагати усунення порушень договору або перегляду нарахувань.

Що ще слід знати про комунальні послуги в Україні?