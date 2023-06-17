Мільярд доларів на відновлення: Шмигаль домовився з представником ООН про потужну допомогу
Джерело:Денис Шмигаль
В Організації Об'єднаних Націй готові допомогти нашій державі з відбудовою інфраструктурних об'єктів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з головою Програми розвитку ООН, після якої стало відомо про виділення цією структурою нам 1 мільярда доларів.
Заначимо, що звати очільника ПРООН Ахім Штайнер та зустрівся з ним глава українського уряду у суботу, 17 червня. Чиновники обговорили чимало важливих питань, зокрема тему швидкої відбудови й гуманітарного розмінування.
Дивіться також Не Чорнобиль, але Фукусіма: чим загрожує вибух на ЗАЕС та як уберегтися
На що планують витратити мільярд
Як проінформував Шмигаль, серед іншого, на цій зустрічі було порушено тему підтримки малих і середніх підприємців, які втратили свій бізнес під час війни та хочуть розпочати його з нуля, а також компаній, що змушені були релокуватися – тобто переїхати в інші місця.
ПРООН готова допомогти в цих питаннях. Зокрема, готуються ініціативи з навчання та перекваліфікації підприємців, розвитку потенційних експортних виробництв. Водночас організація підтримає відновлення енергетичної інфраструктури,
– констатував прем'єр.
Разом з тим він подякував Програмі розвитку за послідовну допомогу Україні від початку повномасштабної війни та за те, що організація сприяє відновленню нашої держави.
Зустріч Шмигаля та Штайнера в Києві / фото зі соцмереж прем'єра
Військова допомога від партнерів: останні новини
- В уряді Швеції не так давно констатували, що навчатимуть українських пілотів керувати винищувачами Jas 39 Gripen на території власної країни.
- Важливо, що це один зі складників великого пакета допомога, що планує нам надати ця держава. Його загальну вартість можна оцінити у 230 мільйонів шведських крон, що становить 15,7 мільйона доларів США.
- Окрім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін планує негайно передати Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot. За словами посадовця, мовиться про 64 одиниці цього озброєння.
- Власне, по це все стало відомо після зустрічі партнерів нашої держави у форматі "Рамштайн". Підсумки цього заходу підбивав очільник оборонного відомства України Олексій Резніков.