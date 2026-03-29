Від 60 до 600 доларів: які мінімальні та максимальні пенсії будуть у квітні

Із початку 2026 року в Україні набули чинності оновлені бюджетні норми, які вплинули на ключові соціальні показники. Зокрема, зріс прожитковий мінімум, що визначає межі пенсій, а березнева індексація додатково скоригувала рівень виплат для частини пенсіонерів.

Яка буде мінімальна та максимальна пенсія у квітні?

Станом на квітень 2026 року параметри мінімальної та максимальної пенсії залишаються прив’язаними до прожиткового мінімуму, пише Пенсійний фонд.

Цікаво Квітень принесе ще один перерахунок пенсій: хто у списку щасливчиків

Із початку року цей показник зріс до 2 595 гривень, втім окремого перегляду саме з 1 квітня не передбачено. Тому розмір мінімальної пенсії наразі становить 2 595 гривень, однак ця сума фактично використовується як розрахунковий орієнтир.

Окремо варто звернути увагу на максимальний розмір пенсійних виплат, який також прямо залежить від прожиткового мінімуму. У квітні 2026 року він становить 25 950 гривень, що відповідає десятикратному розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Важливо! Це законодавчо встановлене обмеження, яке застосовується до більшості пенсій незалежно від індивідуальних розрахунків.

Який реальний розмір мінімальних пенсій в Україні?

Однак реальні виплати для більшості пенсіонерів є вищими, оскільки законодавством встановлено гарантовані мінімальні рівні залежно від віку, страхового стажу та факту працевлаштування, повідомляє Пенсійний фонд.

Непрацюючі пенсіонери віком від 65 років за наявності повного страхового стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) отримують не менше 4 213 гривень.

Такий самий мінімальний рівень застосовується і до осіб віком від 80 років за умови достатнього стажу.

Для громадян віком від 70 до 80 років із повним страховим стажем встановлено мінімальну пенсійну виплату на рівні не нижче 4 050 гривень.

Якщо ж стаж є меншим за необхідний, розмір пенсії визначається пропорційно, що може суттєво впливати на кінцеву суму. Аналогічний підхід застосовується і до інших категорій пенсіонерів, для яких передбачені окремі гарантовані мінімальні рівні.

Так, не менше 3 725 гривень отримують пенсіонери віком до 70 років із повним страховим стажем, а також особи з інвалідністю І групи незалежно від віку та тривалості стажу.

Для непрацюючих пенсіонерів, які не мають додаткових джерел доходу, мінімальний рівень визначено на рівні 3 406 гривень.

А от для працюючих пенсіонерів, які не підпадають під ці категорії, мінімальна виплата обмежується базовим показником прожиткового мінімуму – 2 595 гривень.

На скільки зросли пенсії внаслідок індексації?