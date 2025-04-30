Якими будуть мінімальна та максимальна пенсії у травні

У 2025 році мінімальна та максимальна пенсії в Україні змін не зазнали. Причиною тому є відсутність змін щодо прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Найменша та найбільша пенсія в Україні

Через це суми найменшої та найбільшої пенсійних виплат залишилися без змін, пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

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Таким чином у травні 2025 року будуть чинними такі суми:

мінімальна пенсія — 2 361 гривні:

максимальна пенсія — 23 610 гривень (це 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність).

Як вже зазначалося раніше, не змінилися й інші показники. Серед них:

мінімальна зарплата – 8 000 гривень;

загальний прожитковий мінімум – 2 920 гривень;

прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 028 гривень;

прожитковий мінімум для дітей до 6 років – 2 563 гривень;

прожитковий мінімум для осіб з інвалідністю або непрацездатних – 2 361 гривні.

Важливо! Найбільший прожитковий мінімум передбачається для дітей від 6 до 18 років – 3 196 гривень.