Кратно більше, ніж українці: які виплати отримують пенсіонери в Чехії

У Чехії триває пенсійна реформа, яку впроваджують у відповідь на демографічні виклики. Для частини громадян у країні немає єдиного віку для виходу на пенсію, а все залежить від року народження й стажу роботи.

Коли в Чехії можна вийти на пенсію?

Пенсійний вік у Чехії не єдиним для всіх, а для частини громадян залежить від статі та року народження, пише 24 Канал з посиланням на Чеське управління соціального забезпечення.

Особливістю пенсійної системи в Чехії є те, що вік для виходу на заслужений відпочинок варіюється зважаючи на рік народження.

Пенсійний вік народжених до 1936 року чоловіків – 60 років, а жінок – від 53 до 57 років, залежно від кількості вихованих дітей.

Для народжених з 1936 по 1973 рік пенсійний вік поступово зростає, бо щороку додаються по два місяці:

від 60 років і 2 місяців для народжених 1936 року;

для народжених 1936 року; до 65 років і 8 місяців – для народжених 1973 року.

Пенсійний вік для жінок, народжених у цьому проміжку часу, встановлюють з урахуванням кількості дітей. Найнижчий він для виходу на пенсію буде в тих, хто виховав п’ятьох і більше нащадків. Водночас він також різниться залежно від року народження.

Для народжених у період 1974 – 1988 року громадян Чехії пенсійний вік вираховують окремим способом, проте він буде не меншим за 65 років. Ті ж, хто з’явився на світ після 1988 року, зможуть вийти на пенсію у 67 років.

Зауважимо! Пенсійний вік у Чехії вирішили переглядати кожні 5 років з урахуванням тривалості життя та демографічної ситуації. Для певних професій з важкими умовами праці вік виходу на пенсію може бути нижчим.

Який стаж потрібен для виходу на пенсію?

Щоб претендувати в Чехії на пенсію за віком, потрібен страховий стаж. Для повної пенсії потрібно щонайменше 35 років страхування, якщо людина досягла пенсійного віку після 2018 року.

Для тих, хто досяг пенсійного віку до 2010 року, достатньо було мати 25 років страхового стажу.

Без достатньої кількості років стажу пенсію в Чехії не нарахують. Однак держава може виплачувати соціальну допомогу в разі скрути.

Який у Чехії розмір пенсії?

Донедавна в Чехії не існувало мінімальної пенсії. Проте у 2026 році її запроваджують.

Як пише "Чехія-Онлайн", з початку нового року в країні почне діяти мінімальна пенсія за віком. Її розмір становитиме 9 800 крон, що дорівнює близько 300 євро або 15 тисячам гривень (за курсом станом на 25 грудня).

Нагадаємо: мінімальна пенсія в Україні у 2026 році становитиме 2 595 гривень для працюючих пенсіонерів та до 3 328 гривень для непрацюючих.

Крім того, пенсії в Чехії у 2026 році зростуть, тож середня виплата становитиме близько 21,8 тисячі крон (приблизно 34 тисяч гривень).

Для порівняння: медіанна заробітна плата (сума, від якої половина людей заробляє більше, а половина менше) у Чехії в третьому кварталі 2025 року становила 42 901 крону (близько 68 тисяч гривень).

Що ще варто знати про пенсії в Чехії?