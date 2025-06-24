Робота в Польщі: яку мінімальну зарплату платитимуть влітку
- У 2025 році мінімальна заробітна плата в Польщі становить 4 666 злотих до оподаткування, що після податків складає приблизно 3 510 злотих.
- Польща експериментує зі скороченням робочого тижня, пропонуючи варіанти зменшення робочих днів, скорочення тижня до 35 годин або збільшення відпусток, без впливу на зарплати.
До Польщі українці охоче їхали ще до війни заради хорошого заробітку. Від початку повномасштабного вторгнення популярність країни лише зросла, і багато людей знайшли там стабільну роботу.
Яка мінімальна зарплата влітку в Польщі
У 2025 році уряд Польщі затвердив мінімальну заробітну плату у розмірі 4 666 злотих до оподаткування (приблизно 52 402 гривні). Після сплати податків "на руки" влітку платитимуть близько 3 510 злотих (39 419 гривень), повідомляє 24 Канал з посиланням на Eversheds Sutherland.
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Мінімальна заробітна плата у Польщі цього року зросла у порівнянні з торішньою.
- З липня 2024 року працівникам у Польщі платили мінімум 4 300 злотих до сплати податків (48 292 гривні).
- Окрім того, у 2025 році збільшилася і мінімальна погодинна зарплата – до 30,50 злотих з податками (приблизно 342 гривні).
Важливо! Усі розрахунки розміру мінімальної зарплати в гривні проводилися за поточним курсом НБУ.
Як змінюються умови праці влітку 2025 року
Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики Польщі оголосило експеримент зі зменшення тривалості робочого тижня в країні. Пропонується кілька варіантів:
- зменшити робочі дні до чотирьох;
- скоротити робочий тиждень до 35 годин;
- збільшити тривалість відпусток.
Який із цих варіантів обрати, вирішуватимуть після консультацій з роботодавцями та працівниками. При цьому:
- скорочений робочий тиждень введуть у різних сферах і компаніях усіх розмірів;
- зменшення робочих годин не вплине на розмір зарплат;
- усі працівники мають зберегти свої робочі місця;
- взяти участь в ініціативі пропонують місцевій владі, підприємцям та громадським організаціям.
Варто знати! У 2026 році Польща планує виділити не менш як 10 мільйонів злотих на впровадження скороченого робочого тижня. У такий спосіб уряд хоче адаптувати польський ринок праці до змін, спричинених старінням населення та впровадженням новітніх технологій.