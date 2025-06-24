Какая минимальная зарплата летом в Польше

В 2025 году правительство Польши утвердило минимальную заработную плату в размере 4 666 злотых до налогообложения (примерно 52 402 гривны). После уплаты налогов "на руки" летом будут платить около 3 510 злотых (39 419 гривен), сообщает 24 Канал со ссылкой на Eversheds Sutherland.

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Минимальная заработная плата в Польше в этом году выросла по сравнению с прошлогодней.

С июля 2024 года работникам в Польше платили минимум 4 300 злотых до уплаты налогов (48 292 гривны).

Кроме того, в 2025 году увеличилась и минимальная почасовая зарплата – до 30,50 злотых с налогами (примерно 342 гривны).

Важно! Все расчеты размера минимальной зарплаты в гривне проводились по текущему курсу НБУ.

Как меняются условия труда летом 2025 года

Министерство семьи, труда и социальной политики Польши объявило эксперимент по уменьшению продолжительности рабочей недели в стране. Предлагается несколько вариантов:

уменьшить рабочие дни до четырех;

сократить рабочую неделю до 35 часов;

увеличить продолжительность отпусков.

Какой из этих вариантов выбрать, будут решать после консультаций с работодателями и работниками. При этом:

сокращенную рабочую неделю введут в разных сферах и компаниях всех размеров;

уменьшение рабочих часов не повлияет на размер зарплат;

все работники должны сохранить свои рабочие места;

принять участие в инициативе предлагают местной власти, предпринимателям и общественным организациям.

Стоит знать! В 2026 году Польша планирует выделить не менее 10 миллионов злотых на внедрение сокращенной рабочей недели. Таким образом правительство хочет адаптировать польский рынок труда к изменениям, вызванных старением населения и внедрением новейших технологий.