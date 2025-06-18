Какая почасовая оплата труда в странах ЕС
Средняя почасовая оплата труда в Евросоюзе значительно отличается в зависимости от государства. Есть четыре условные группы стран по уровню почасового заработка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Eurostat.
Смотрите также Как выросла средняя заработная плата украинцев в 2025 году
Больше всего за час работы платят в трех странах ЕС:
- Люксембурге – 55,2 евро (2 650,4 гривны);
- Норвегии – 53,7 евро (2 578,4 гривны);
- Дании – 50,1 евро (2 405,5 гривны).
Работники получают от 30 до 50 евро в час в таких странах, как:
- Бельгия – 48,2 евро (2 314,3 гривны);
- Нидерланды – 45,2 евро (2 170,3 гривны);
- Австрия – 44,5 евро (2 136,7 гривны);
- Франция – 43,7 евро (2 098,2 гривны);
- Германия – 43,4 евро (2 083,8 гривны);
- Ирландия – 42,5 евро (2 040,6 гривны);
- Швеция – 40,3 евро (1 935 гривен);
- Финляндия – 37,7 евро (1 810,2 гривны);
- Италия – 30,9 евро (1 483,6 гривны).
Почасовая заработная плата от 15 до 30 евро в таких государствах:
- Словения – 27,1 евро (1 301,2 евро);
- Испания – 25,5 евро (1 224,4 гривны);
- Эстония – 19,6 евро (9 41,1 гривны);
- Словакия – 18,5 евро (888,2 гривны);
- Португалия – 18,2 евро (873,8 гривны);
- Чехия – 18,2 евро (873,8 гривны);
- Польша – 17,3 евро (830,6 гривны);
- Латвия – 15,1 евро (725 гривен).
Менее 15 евро можно заработать за час работы:
- в Венгрии – 14,1 евро (677 гривен);
- Румынии – 12,5 евро (600,2 гривны);
- Болгарии – 10,6 евро (508,9 гривны).
Важно! Все расчеты проводились на основе официального курса НБУ по состоянию на 18 июня.
Как изменилась почасовая зарплата в Европе
По данным аналитиков, в целом расходы работодателей на почасовую заработную плату рабочим в Евросоюзе в прошлом году выросли на 5%, а в еврозоне – на 4,5%.
Больше всего в еврозоне расходы увеличили такие страны:
- Хорватия – на 14,2%;
- Латвия – на 12,1%;
- Литва – на 10,8%.
Наименьший рост зафиксировали в Чехии, Финляндии и Люксембурге. А в ЕС работодатели больше тратили на почасовую зарплату работников во всех странах.
Стоит знать! В Украине средняя заработная плата, по данным Госстатистики, в I квартале 2025 года составила 23 460 гривен в месяц. Это примерно 5 865 гривен в неделю или 146,6 гривны в час (около 3,05 евро).