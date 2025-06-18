Яка погодинна оплата праці в країнах ЄС
Середня погодинна оплата праці в Євросоюзі значно відрізняється залежно від держави. Є чотири умовні групи країн за рівнем погодинного заробітку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Eurostat.
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Найбільше за годину роботи платять у трьох країнах ЄС:
- Люксембурзі – 55,2 євро (2 650,4 гривні);
- Норвегії – 53,7 євро (2 578,4 гривні);
- Данії – 50,1 євро (2 405,5 гривні).
Працівники отримують від 30 до 50 євро за годину у таких країнах, як:
- Бельгія – 48,2 євро (2 314,3 гривні);
- Нідерланди – 45,2 євро (2 170,3 гривні);
- Австрія – 44,5 євро (2 136,7 гривні);
- Франція – 43,7 євро (2 098,2 гривні);
- Німеччина – 43,4 євро (2 083,8 гривні);
- Ірландія – 42,5 євро (2 040,6 гривні);
- Швеція – 40,3 євро (1 935 гривень);
- Фінляндія – 37,7 євро (1 810,2 гривні;
- Італія – 30,9 євро (1 483,6 гривні).
Погодинна заробітна плата від 15 до 30 євро у таких державах:
- Словенія – 27,1 євро (1 301,2 євро);
- Іспанія – 25,5 євро (1 224,4 гривні);
- Естонія – 19,6 євро (9 41,1 гривні);
- Словаччина – 18,5 євро (888,2 гривні);
- Португалія – 18,2 євро (873,8 гривні);
- Чехія – 18,2 євро (873,8 гривні);
- Польща – 17,3 євро (830,6 гривні);
- Латвія – 15,1 євро (725 гривень).
Менш ніж 15 євро можна заробити за годину праці:
- в Угорщині – 14,1 євро (677 гривень);
- Румунії – 12,5 євро (600,2 гривні);
- Болгарії – 10,6 євро (508,9 гривні).
Важливо! Усі розрахунки проводилися на основі офіційного курсу НБУ станом на 18 червня.
Як змінилася погодинна зарплата в Європі
За даними аналітиків, загалом витрати роботодавців на погодинну заробітну плату робітникам у Євросоюзі минулого року зросли на 5%, а в єврозоні – на 4,5%.
Найбільше у єврозоні витрати збільшили такі країни:
- Хорватія – на 14,2%;
- Латвія – на 12,1%;
- Литва – на 10,8%.
Найменше зростання зафіксували у Чехії, Фінляндії та Люксембурзі. А в ЄС роботодавці більше витрачали на погодинну зарплату працівників в усіх країнах.
Варто знати! В Україні середня заробітна плата, за даними Держстатистики, у І кварталі 2025 року склала 23 460 гривень на місяць. Це приблизно 5 865 гривень на тиждень або 146,6 гривні на годину (близько 3,05 євро).