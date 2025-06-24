Яка мінімальна зарплата влітку в Польщі
У 2025 році уряд Польщі затвердив мінімальну заробітну плату у розмірі 4 666 злотих до оподаткування (приблизно 52 402 гривні). Після сплати податків "на руки" влітку платитимуть близько 3 510 злотих (39 419 гривень), повідомляє 24 Канал з посиланням на Eversheds Sutherland.
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Мінімальна заробітна плата у Польщі цього року зросла у порівнянні з торішньою.
- З липня 2024 року працівникам у Польщі платили мінімум 4 300 злотих до сплати податків (48 292 гривні).
- Окрім того, у 2025 році збільшилася і мінімальна погодинна зарплата – до 30,50 злотих з податками (приблизно 342 гривні).
Важливо! Усі розрахунки розміру мінімальної зарплати в гривні проводилися за поточним курсом НБУ.
Як змінюються умови праці влітку 2025 року
Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики Польщі оголосило експеримент зі зменшення тривалості робочого тижня в країні. Пропонується кілька варіантів:
- зменшити робочі дні до чотирьох;
- скоротити робочий тиждень до 35 годин;
- збільшити тривалість відпусток.
Який із цих варіантів обрати, вирішуватимуть після консультацій з роботодавцями та працівниками. При цьому:
- скорочений робочий тиждень введуть у різних сферах і компаніях усіх розмірів;
- зменшення робочих годин не вплине на розмір зарплат;
- усі працівники мають зберегти свої робочі місця;
- взяти участь в ініціативі пропонують місцевій владі, підприємцям та громадським організаціям.
Варто знати! У 2026 році Польща планує виділити не менш як 10 мільйонів злотих на впровадження скороченого робочого тижня. У такий спосіб уряд хоче адаптувати польський ринок праці до змін, спричинених старінням населення та впровадженням новітніх технологій.