Мінімальні пенсійні виплати стануть більшими: які суми отримають пенсіонери
Джерело:НП
Індексація у березні змінила суми пенсій для багатьох категорій пенсіонерів. Тепер мінімальні пенсійні виплати становитимуть від 2 760 до 3 120 гривень.
Нагадуємо, що з 1 березня майже усім категоріям пенсіонерів проіндексували пенсії. Спочатку індексація мала збільшити пенсії на 20%, однак цей розмір трішки зменшився – до 19,7%.
Читайте також У Мінсоцполітики пояснили чому затримують виплати ВПО за лютий: є декілька причинЗверніть увагу, що індексуватиметься тільки основний розмір пенсії без будь-яких доплат. Крім того, отримають підвищення як працюючі пенсіонери, так і непрацюючі.
Як зросте мінімальна пенсійна виплата
Відповідно до розрахунків, проіндексована мінімальна пенсія з майже 2 100 гривень зросте до 2 520 гривень незалежно від віку та стажу. Водночас лише на 2 520 гривень зможе розраховувати непрацююча людина.
Отже, з новими пенсіями українці зможуть отримати від 2 760 гривень до 3 120 гривень.
- досягли 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30 – 35 років – пенсія становитиме до 3 120 гривень;
- виповнилося 80 років та мають страховий стаж 20 – 25 років — до 3 120 гривень;
- у віці від 70 до 80 років, які мають страховий стаж 30 – 35 років — до 3 000 гривень;
- у віці до 70 років, які працюють і мають страховий стаж 30 – 35 років (та особам з інвалідністю І групи) — до 2 760 гривень.
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Для скількох пенсіонерів проіндексували пенсії
Всього у березні підвищення пенсій торкнулося 10,5 мільйона осіб старшого віку:
- 5,2 мільйона “цивільних” пенсіонерів, для яких підвищення пенсії здійснюється через індексацію на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.
- 4,2 мільйона осіб, у яких зростуть пенсії у звʼязку зі збільшенням на 19,7% фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат.
- 0,5 мільйона пенсіонерів силових відомств, для яких весь розмір пенсії буде індексовано на 19,7%.
- 94,5 тисячі осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.