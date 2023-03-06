Мінімальні пенсійні виплати стануть більшими: які суми отримають пенсіонери

Індексація у березні змінила суми пенсій для багатьох категорій пенсіонерів. Тепер мінімальні пенсійні виплати становитимуть від 2 760 до 3 120 гривень.

Нагадуємо, що з 1 березня майже усім категоріям пенсіонерів проіндексували пенсії. Спочатку індексація мала збільшити пенсії на 20%, однак цей розмір трішки зменшився – до 19,7%.

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Як зросте мінімальна пенсійна виплата

що індексуватиметься тільки основний розмір пенсії без будь-яких доплат. Крім того, отримають підвищення як працюючі пенсіонери, так і непрацюючі.

Відповідно до розрахунків, проіндексована мінімальна пенсія з майже 2 100 гривень зросте до 2 520 гривень незалежно від віку та стажу. Водночас лише на 2 520 гривень зможе розраховувати непрацююча людина.

Отже, з новими пенсіями українці зможуть отримати від 2 760 гривень до 3 120 гривень.

досягли 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30 – 35 років – пенсія становитиме до 3 120 гривень;

виповнилося 80 років та мають страховий стаж 20 – 25 років — до 3 120 гривень;

у віці від 70 до 80 років, які мають страховий стаж 30 – 35 років — до 3 000 гривень;

у віці до 70 років, які працюють і мають страховий стаж 30 – 35 років (та особам з інвалідністю І групи) — до 2 760 гривень.

До теми Не лише у березні: коли українським пенсіонерам підвищать пенсії у 2023 році

Для скількох пенсіонерів проіндексували пенсії

Всього у березні підвищення пенсій торкнулося 10,5 мільйона осіб старшого віку: