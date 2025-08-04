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4 серпня, 11:56
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На дрони виділили 8 мільярдів гривень: як Україна посилює безпілотні війська

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Міністерство оборони України виділило 8 мільярдів гривень на нові дрони, зокрема для проєкту "Лінія дронів", формувань "Птахи Мадяра", "Чорний ліс", К2, "Немезіс", "Рарог", "Ахіллес".

  • 1 мільярд гривень буде спрямовано на антидроновий захист, а також укладено угоду з Нідерландами для закупівлі безпілотників у українських виробників.

     

Міністерство оборони України перерозподілило 8 мільярдів гривень, виконуючи рішення Ставки верховного головнокомандувача. Ці кошти підуть на потреби підрозділів безпілотних систем.

Куди підуть 8 мільярдів гривень? 

Після перерозподілу кошти направлять на забезпечення військових частин Збройних сил, які залучені до проєкту "Лінія дронів", повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

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Частину з цих коштів також спрямують на посилення новосформованих підрозділів безпілотних систем, які зможуть отримати більше дронів. Зокрема, профінансують нагальні потреби таких формувань: 

  • “Птахи Мадяра”;
  • “Чорний ліс”;
  • К2;
  • “Немезіс”;
  • “Рарог”;
  • та “Ахіллес”.

Вони продемонстрували високу ефективність: тільки впродовж минулого місяця знищено 22,7 тисяч ворожих цілей, 
– зазначив Шмигаль. 

Важлвво! Також Міноборони спрямує 1 мільярд гривень на антидроновий захист. Це дозволить посилити безпеку маршрутів евакуації та логістики. 

Як Україна розвиває безпілотні війська? 

За словами Шмигаля, окремо Міноборони працює з міжнародними партнерами щодо фінансування проєкту "Лінія дронів". 

  • Наразі укладена двостороння угода з Нідерландами. В її межах планують закупляти безпілотники в українських виробників.
  • Державний "Ощадбанк" вже надав банківські гарантії на суму 837 мільйонів гривень, щоб придбати ці дрони за контрактами в межах угоди. 

Наша мета – ще більше дронів та більше сучасної зброї для наших захисників, 
– наголосив Шмигаль. 

Варто знати! Раніше Шмигаль повідомляв, що українська армія потребує більше дронів-перехоплювачів. Тому держава законтрактувала 4 виробників таких дронів на суму понад 3 мільярди гривень. А перший віцепрем'єр Михайло Федорів зазначав, що держава готова законтрактувати всі БПЛА, які компанії можуть виготовити до кінця року. 