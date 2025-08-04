Міністерство оборони України перерозподілило 8 мільярдів гривень, виконуючи рішення Ставки верховного головнокомандувача. Ці кошти підуть на потреби підрозділів безпілотних систем.

Куди підуть 8 мільярдів гривень?

Після перерозподілу кошти направлять на забезпечення військових частин Збройних сил, які залучені до проєкту "Лінія дронів", повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

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Частину з цих коштів також спрямують на посилення новосформованих підрозділів безпілотних систем, які зможуть отримати більше дронів. Зокрема, профінансують нагальні потреби таких формувань:

“Птахи Мадяра”;

“Чорний ліс”;

К2;

“Немезіс”;

“Рарог”;

та “Ахіллес”.

Вони продемонстрували високу ефективність: тільки впродовж минулого місяця знищено 22,7 тисяч ворожих цілей,

– зазначив Шмигаль.

Важлвво! Також Міноборони спрямує 1 мільярд гривень на антидроновий захист. Це дозволить посилити безпеку маршрутів евакуації та логістики.

Як Україна розвиває безпілотні війська?

За словами Шмигаля, окремо Міноборони працює з міжнародними партнерами щодо фінансування проєкту "Лінія дронів".

Наразі укладена двостороння угода з Нідерландами. В її межах планують закупляти безпілотники в українських виробників.

Державний "Ощадбанк" вже надав банківські гарантії на суму 837 мільйонів гривень, щоб придбати ці дрони за контрактами в межах угоди.

Наша мета – ще більше дронів та більше сучасної зброї для наших захисників,

– наголосив Шмигаль.

Варто знати! Раніше Шмигаль повідомляв, що українська армія потребує більше дронів-перехоплювачів. Тому держава законтрактувала 4 виробників таких дронів на суму понад 3 мільярди гривень. А перший віцепрем'єр Михайло Федорів зазначав, що держава готова законтрактувати всі БПЛА, які компанії можуть виготовити до кінця року.