Куди підуть 8 мільярдів гривень?
Після перерозподілу кошти направлять на забезпечення військових частин Збройних сил, які залучені до проєкту "Лінія дронів", повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.
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Частину з цих коштів також спрямують на посилення новосформованих підрозділів безпілотних систем, які зможуть отримати більше дронів. Зокрема, профінансують нагальні потреби таких формувань:
- “Птахи Мадяра”;
- “Чорний ліс”;
- К2;
- “Немезіс”;
- “Рарог”;
- та “Ахіллес”.
Вони продемонстрували високу ефективність: тільки впродовж минулого місяця знищено 22,7 тисяч ворожих цілей,
– зазначив Шмигаль.
Важлвво! Також Міноборони спрямує 1 мільярд гривень на антидроновий захист. Це дозволить посилити безпеку маршрутів евакуації та логістики.
Як Україна розвиває безпілотні війська?
За словами Шмигаля, окремо Міноборони працює з міжнародними партнерами щодо фінансування проєкту "Лінія дронів".
- Наразі укладена двостороння угода з Нідерландами. В її межах планують закупляти безпілотники в українських виробників.
- Державний "Ощадбанк" вже надав банківські гарантії на суму 837 мільйонів гривень, щоб придбати ці дрони за контрактами в межах угоди.
Наша мета – ще більше дронів та більше сучасної зброї для наших захисників,
– наголосив Шмигаль.
Варто знати! Раніше Шмигаль повідомляв, що українська армія потребує більше дронів-перехоплювачів. Тому держава законтрактувала 4 виробників таких дронів на суму понад 3 мільярди гривень. А перший віцепрем'єр Михайло Федорів зазначав, що держава готова законтрактувати всі БПЛА, які компанії можуть виготовити до кінця року.