Куда пойдут 8 миллиардов гривен?

После перераспределения средства направят на обеспечение воинских частей Вооруженных сил, которые привлечены к проекту "Линия дронов", сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.

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Часть из этих средств также направят на усиление вновь сформированных подразделений беспилотных систем, которые смогут получить больше дронов. В частности, профинансируют насущные потребности таких формирований:

“Птицы Мадьяра”;

“Черный лес”;

К2;

“Немезис”;

“Рарог”;

и “Ахиллес”.

Они продемонстрировали высокую эффективность: только в течение прошлого месяца уничтожено 22,7 тысяч вражеских целей,

– отметил Шмыгаль.

Важлвво! Также Минобороны направит 1 миллиард гривен на антидроновую защиту. Это позволит усилить безопасность маршрутов эвакуации и логистики.

Как Украина развивает беспилотные войска?

По словам Шмыгаля, отдельно Минобороны работает с международными партнерами по финансированию проекта "Линия дронов".

Сейчас заключено двустороннее соглашение с Нидерландами. В его рамках планируют закупать беспилотники у украинских производителей.

Государственный "Ощадбанк" уже предоставил банковские гарантии на сумму 837 миллионов гривен, чтобы приобрести эти дроны по контрактам в рамках соглашения.

Наша цель – еще больше дронов и больше современного оружия для наших защитников,

– подчеркнул Шмыгаль.

Стоит знать! Ранее Шмыгаль сообщал, что украинская армия нуждается в большем количестве дронов-перехватчиков. Поэтому государство законтрактовало 4 производителей таких дронов на сумму более 3 миллиардов гривен. А первый вице-премьер Михаил Федорив отмечал, что государство готово законтрактовать все БПЛА, которые компании могут изготовить до конца года.