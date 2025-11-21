Жодного економічного покарання: що означає "мирний план" Трампа для України

Оприлюднений у медіа "мирний план" Трампа не враховує інтересів України та Європейського Союзу. Він вигідний Росії та США з економічного погляду.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що пункти "мирного плану" відображають спільну позицію США та Росії, проте жодних реальних гарантій для України не містять. Експерт вважає, що така угода закріпить право великих держав на агресію відносно менших без жодних економічних наслідків.

Які проблеми для України несе мирна угода від американців та росіян?

План урегулювання війни в Україні містить 28 пунктів і передбачає значні поступки України в питаннях чисельності армії, контролю частково окупованих Росією областей, вступу до НАТО тощо. Угоду розробили американські та російські чиновники. У Європі до ознайомлення з документом його назвали капітуляцією перед Кремлем.

Ні інтересів Європи, ні інтересів України в цьому документі по суті не враховано. Але можна зробити деякі загальні висновки з приводу цього документу, з приводу взагалі зміни концепції взаємовідносин у світі. Перший: будь-яка економічно слабка країна є під потенційним актом агресії зі сторони будь-якої великої. І великій нічого за це не буде. Другий: жодного реального великого економічного покарання за подібні речі також не передбачається,

– говорить економіст Олег Пендзин.

Зауважимо! За даними The Financial Times, Президент України Володимир Зеленський отримав дедлайн для підписання мирної угоди з Росією – День подяки, який святкуватимуть у США 27 листопада. Опісля американці планують презентувати її в Москві та завершити переговори й узгодити деталі до початку грудня.

"Мирний план" містить безпекові, економічні, геополітичні й гуманітарні пункти. До прикладу, за опублікованими виданням The Telegraph даними, він передбачає використання 100 мільярдів доларів заморожених активів Росії в Європі як інвестиції у відбудову України. Водночас США матимуть отримати 50% прибутку від цього проєкту, а Європа – додати ще 100 мільярдів доларів.

Решту ж заморожених російських активів мають намір інвестувати для реалізації спільних американсько-російських проєктів.

На думку експерта Олега Пендзина, економічний блок мирного плану жодним чином не покриває реальні збитки України через розв’язану Росією війну. Крім того, угода передбачає зняття санкції та не ставить питання про репарації.

У цьому документі обмальовуються нові принципи світової "безпеки", де по суті є індульгенція, дозвіл для великих країн на агресію проти малих. Тобто зняття будь-якої юридичної відповідальності агресора щодо жертв агресії, якихось серйозних економічних наслідків, тому що мова йде про часткове, але все-таки зняття санкційних обмежень. Жодним чином не накладаються якісь потужні й довгострокові репарації на країну-агресора,

– каже економіст.

Олег Пендзин назвав цю версію мирної угоди нічим іншим, як "м’якою капітуляцією України", на яку не може погодитися ні чинна влада держави, ні суспільство.

Як відреагувала Україна на пункти мирної угоди?

На засіданні Ради безпеки Організації об'єднаних націй Україна заявила, що ніколи не визнає окуповані території російськими й закликала до припинення вогню.

Заступниця постпреда України при ООН Христина Гайовишин підкреслила, що держава не погодиться на обмеження свого права на оборону чи суверенний вибір міжнародних союзів. Дипломатка зазначила, що Україна готова до реальних, предметних переговорів про завершення війни, а стартовою умовою для них є припинення вогню.

Володимир Зеленський обговорив з делегацією США мирний план Трампа, домовившись разом працювати над мирними пропозиціями. Президент України планує провести розмову американським колегою.

Що передбачають пункти запропонованої мирної угоди?

За оприлюдненими The Telegraph пунктами угоди, Київ має піти на низку поступок Москві:

передати під контроль усю територію Донеччини;

скоротити чисельність війська до 600 тисяч

відмовитися від вступу до НАТО, закріпивши це в конституції;

європейські винищувачі розташують у Польщі;

погодитися бути без'ядерною державою;

50% виробленої на Запорізькій АЕС електроенергії віддавати Росії;

погодитися не висувати претензій щодо дій Росії під час війни – повна амністія.

Натомість Україна отримає гарантії безпеки й право на членство в ЄС, а її суверенітет буде підтверджений. Для відновлення країни створять Фонд розвитку, який інвестуватиме у технології, дата-центри, штучний інтелект тощо.

На відновлення України відведені 200 мільярдів доларів (100 із заморожених російських активів і 100 – від ЄС), а про репарації в пунктах плану не йдеться.