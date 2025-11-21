Никакого экономического наказания: что означает "мирный план" Трампа для Украины

Обнародованный в медиа "мирный план" Трампа не учитывает интересов Украины и Европейского Союза. Он выгоден России и США с экономической точки зрения.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что пункты "мирного плана" отражают общую позицию США и России, однако никаких реальных гарантий для Украины не содержат. Эксперт считает, что такое соглашение закрепит право крупных государств на агрессию в отношении меньших без всяких экономических последствий.

Какие проблемы для Украины несет мирное соглашение от американцев и россиян?

План урегулирования войны в Украине содержит 28 пунктов и предусматривает значительные уступки Украины в вопросах численности армии, контроля частично оккупированных Россией областей, вступления в НАТО и тому подобное. Соглашение разработали американские и российские чиновники. В Европе до ознакомления с документом его назвали капитуляцией перед Кремлем.

Ни интересов Европы, ни интересов Украины в этом документе по сути не учтены. Но можно сделать некоторые общие выводы по поводу этого документа, по поводу вообще изменения концепции взаимоотношений в мире. Первый: любая экономически слабая страна находится под потенциальным актом агрессии со стороны любой большой. И большой ничего за это не будет. Второй: никакого реального большого экономического наказания за подобные вещи также не предвидится,

Заметим! По данным The Financial Times, Президент Украины Владимир Зеленский получил дедлайн для подписания мирного соглашения с Россией – День благодарения, который будут праздновать в США 27 ноября. После американцы планируют представить его в Москве и завершить переговоры и согласовать детали до начала декабря.

"Мирный план" содержит вопросы безопасности, экономические, геополитические и гуманитарные пункты. К примеру, по опубликованным изданием The Telegraph данным, он предусматривает использование 100 миллиардов долларов замороженных активов России в Европе как инвестиции в восстановление Украины. В то же время США должны получить 50% прибыли от этого проекта, а Европа – добавить еще 100 миллиардов долларов.

Остальные же замороженных российских активов намерены инвестировать для реализации совместных американо-российских проектов.

По мнению эксперта Олега Пендзина, экономический блок мирного плана никоим образом не покрывает реальные убытки Украины из-за развязанной Россией войны. Кроме того, соглашение предусматривает снятие санкции и не ставит вопрос о репарациях.

В этом документе обрисовываются новые принципы мировой "безопасности", где по сути есть индульгенция, разрешение для больших стран на агрессию против малых. То есть снятие любой юридической ответственности агрессора в отношении жертв агрессии, каких-то серьезных экономических последствий, потому что речь идет о частичном, но все-таки снятие санкционных ограничений. Никоим образом не накладываются какие-то мощные и долгосрочные репарации на страну-агрессора,

Олег Пендзин назвал эту версию мирного соглашения ничем иным, как "мягкой капитуляцией Украины", на которую не может согласиться ни действующая власть государства, ни общество.

Как отреагировала Украина на пункты мирного соглашения?

На заседании Совета безопасности Организации объединенных наций Украина заявила, что никогда не признает оккупированные территории российскими и призвала к прекращению огня.

Заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин подчеркнула, что государство не согласится на ограничение своего права на оборону или суверенный выбор международных союзов. Дипломат отметила, что Украина готова к реальным, предметным переговорам о завершении войны, а стартовым условием для них является прекращение огня.

Владимир Зеленский обсудил с делегацией США мирный план Трампа, договорившись работать вместе над мирными предложениями. Президент Украины намерен провести разговор американским коллегой.

Что предусматривают пункты предложенного мирного соглашения?

По обнародованным The Telegraph пунктам соглашения, Киев должен пойти на ряд уступок Москве:

передать под контроль всю территорию Донецкой области;

сократить численность войска до 600 тысяч человек

отказаться от вступления в НАТО, закрепив это в конституции;

европейские истребители разместят в Польше;

согласиться быть безъядерным государством;

50% произведенной на Запорожской АЭС электроэнергии отдавать России;

согласиться не выдвигать претензий относительно действий России во время войны – полная амнистия.

Взамен Украина получит гарантии безопасности и право на членство в ЕС, а ее суверенитет будет подтвержден. Для восстановления страны создадут Фонд развития, который будет инвестировать в технологии, дата-центры, искусственный интеллект и тому подобное.

На восстановление Украины отведены 200 миллиардов долларов (100 из замороженных российских активов и 100 – от ЕС), а о репарациях в пунктах плана речь не идет.