Зараз документ на етапі переговорів із ключовими сторонами. До того ж невідомо, чи представили офіційно угоду Києву. Спеціально для 24 Каналу політологи та експерти розібрали, як міг з'явитися "мирний план" США та Росії, що за ним стоїть та чому про нього стало відомо саме зараз.

Як Кремль нав'язав "мирний план" Трампу?

Політологиня-американістка Олександра Філіпенко зауважила, що не випадково Кирило Дмитрієв ринув до США, як тільки стало відомо, що скасована зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Будапешті.

Нагадаймо, як все планувалося. Спочатку у Будапешті мала відбутися зустріч Марко Рубіо та Сергія Лаврова, після цього Трампа й Путіна, а вже потім візит президента США в Азію. Проте перші дві зустрічі скасувалися.

Коли більшість адміністрації Трампа полетіла в Азію, раптом з'ясувалося, що Дмитрієв перебуває у США, де дарує цукерки з цитатами Путіна. Проте у Білому домі залишилися Стів Віткофф та Джаред Кушнер,

– мовила політологиня-американістка.

Зараз ЗМІ приписують, що Джаред Кушнер також займався розробкою плану з 28 пунктів. Однак Філіпенко зауважила, що Кушнер ніколи не був дотичний до справ щодо України. Його фокус уваги завжди був на Ближньому Сході й взагалі він не частина адміністрації Трампа.

Джаред Кушнер – зять Дональда Трампа, чоловік його доньки Іванки, з якою вони мають трьох дітей. У 2017 – 2021 роках він працював старшим радником Трампа в Білому домі, займаючись ключовими питаннями внутрішньої та зовнішньої політики.

Крім цього, до розробки цього плану приписали й держсекретаря США Марко Рубіо. У своєму дописі на цю тему Рубіо написав, що завершення такої складної та кривавої війни вимагає серйозних і реалістичних пропозицій. Водночас він дав зрозуміти, що це не фінальний та не остаточний план.

Axios було першим виданням, яке поширило інформацію про "мирний план" з 28 пунктів. У мережі Х видання зробило відповідну публікацію. Згодом під цим дописом з'явився коментар Віткоффа: "Ймовірно, він отримав цю інформацію від К", але через дві хвилини це повідомлення зникло.

Якби воно не зникло, то, можливо, б на це не так звернули увагу. Найімовірніше, Віткофф хотів зробити репост комусь в особисті повідомлення,

– додала Філіпенко.

Вона припустила, що "К", про якого йдеться у повідомленні Віткоффа, ймовірно, Кирило Дмитрієв. Якщо це дійсно так, то виходить, що Дмитрієв – перше джерело, яке запустило інформацію про "мирний план".

Чим насправді є "мирний план" США та РФ?

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан наголосив, що зараз Росія нервує. Саме через це в медіа активно тиражується інформація про те, що нібито американці з росіянами вже про все домовилися, мовляв, українці погоджуйтесь на капітуляції, бо все одно вас уже здали, американці вас кинуть, а європейці не дадуть грошей.

Не секрет, що перемовини ведуться і відбувається узгодження позицій. Ці перемовини непублічні. Американці вивчають позицію усіх сторін, шукають точки дотику, де може бути зміна позицій,

– зазначив Кузан.

Пункти, які зливають ЗМІ, це план капітуляції України. Це такі максимальні вимоги – росіяни виставили свої, а Україна свої. Далі, якщо ці перемовини почнуться, то можливі поступки з обох сторін. Проте зараз є лише інформаційні вкиди для створення саме громадської думки. Цю тактику росіяни неодноразово використовували.

Проте не лише Україна та Росія за посередництва Вашингтону з'ясовують, як закінчувати війну. Це буде неможливо зробити без урахування позицій наших європейських партнерів. Європа на сьогодні є військовим тилом України, тому Київ узгоджує свою позицію з Брюсселем. Україна сама не може ухвалювати такі рішення. Саме тому президент Володимир Зеленський і все зовнішньополітичне представництво дуже активно працює.

Що стоїть за "секретним планом"?

На думку політолога Ігоря Рейтеровича, так званий мирний план виглядає як історія Стамбулу у 2022 році. Офіційний статус російської мови та церкви, скорочення армії, відмова від певних видів озброєння – це ніколи не може бути визнано Україною.

Я не бачу нині в країні жодного політика, який готовий був би під цим підписатися, й це ж саме стосується українців. Тому це схоже на те, що Дмитрієв напрацював щось з Віткоффом й зараз намагається якось розхитати ситуацію або принаймні перевірити, якою буде реакція України й Трампа,

– сказав Рейтерович.

До речі, так звані офіційні російські особи показово сказали, що нічого про план не знають й ніяких перемовин з американцями щодо "мирного плану" не вели. Теж достатньо цікава історія, але якщо якийсь папірець існує, то час росіяни, звичайно, вибрали вдалий для того, щоб з цим планом виходити.

"Але давайте заради справедливості, не вони створили цей час, не вони створили цю можливість. Це наша внутрішня провина, адже опинилися у вразливій позиції", – наголосив політолог.

На фоні політичної кризи в країні Володимиру Зеленському може бути складніше комунікувати з американцями й наводити їм якісь аргументи. З іншого боку, за найближчі пару днів можна виправити ситуацію або принаймні зробити важливі кроки, що посилять внутрішню єдність. Це дозволить нам більш впевнено себе поводити з тими ж американцями й робити жорсткіші заяви щодо прийняття або не прийняття тих чи інших пунктів цього плану.

