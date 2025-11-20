На зустрічі з українським керівництвом також була присутня тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс. Вона заявила, що перемовини були "надзвичайно конструктивні", передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Як у США оцінюють переговори щодо миру в Україні?

Усі поділяють бачення президента Трампа щодо завершення цієї війни. Нарешті на боці миру є імпульс – того миру, якого українці так довго прагнули,

– написала у соцмережі "Х" Девіс.

Під час спілкування з журналістами вона також сказала, що за останні 36 годин "відбувся вражаючий темп" переговорів щодо плану для завершення війни Росії проти України. Девіс підкреслила, що Трамп зацікавлений у якомога швидкому закінченню кровопролиття.

Водночас чиновниця відмовилася відповідати, чи справді план вимагає від України відмовитися від Донбасу. Вона додала, що не варто вірити усьому, що пишуть в пресі.

Тимчасова повірена наголосила, що президент Трамп переконаний: досягнення миру вимагатиме взаємних поступок від обох сторін.

Що відомо про новий мирний план США?