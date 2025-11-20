На зустрічі з українським керівництвом також була присутня тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс. Вона заявила, що перемовини були "надзвичайно конструктивні", передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Як у США оцінюють переговори щодо миру в Україні?
Усі поділяють бачення президента Трампа щодо завершення цієї війни. Нарешті на боці миру є імпульс – того миру, якого українці так довго прагнули,
– написала у соцмережі "Х" Девіс.
Під час спілкування з журналістами вона також сказала, що за останні 36 годин "відбувся вражаючий темп" переговорів щодо плану для завершення війни Росії проти України. Девіс підкреслила, що Трамп зацікавлений у якомога швидкому закінченню кровопролиття.
Водночас чиновниця відмовилася відповідати, чи справді план вимагає від України відмовитися від Донбасу. Вона додала, що не варто вірити усьому, що пишуть в пресі.
Тимчасова повірена наголосила, що президент Трамп переконаний: досягнення миру вимагатиме взаємних поступок від обох сторін.
Що відомо про новий мирний план США?
- Днями стало відомо, що адміністрація Трампа розробила новий мирний план. Над ним працювали Стів Віткофф та Марко Рубіо упродовж останнього місяця. У Білому домі кажуть, що чиновники під час розробки плану взаємодіяли з українцями та росіянами.
- За даними ЗМІ, план містить 28 пунктів. Україна отримує гарантії безпеки від США, але з умовами. Київ має відмовитися від НАТО і скоротити чисельність армії. Крим і Донбас залишаються за Росією. Лінія зіткнення у Херсонській і Запорізькій області "заморожується".
- Тим часом європейські союзники не підтримали мирний план США для України, вважаючи його капітуляцією для Києва.