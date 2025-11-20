На встрече с украинским руководством также присутствовала временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис. Она заявила, что переговоры были "чрезвычайно конструктивные", передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Как в США оценивают переговоры о мире в Украине?
Все разделяют видение президента Трампа по завершению этой войны. Наконец на стороне мира есть импульс – того мира, которого украинцы так долго стремились,
– написала в соцсети "Х" Дэвис.
Во время общения с журналистами она также сказала, что за последние 36 часов "состоялся впечатляющий темп" переговоров по плану для завершения войны России против Украины. Дэвис подчеркнула, что Трамп заинтересован в скорейшем окончании кровопролития.
В то же время чиновница отказалась отвечать, действительно ли план требует от Украины отказаться от Донбасса. Она добавила, что не стоит верить всему, что пишут в прессе.
Временная поверенная подчеркнула, что президент Трамп убежден: достижение мира потребует взаимных уступок от обеих сторон.
Что известно о новом мирном плане США?
- На днях стало известно, что администрация Трампа разработала новый мирный план. Над ним работали Стив Уиткофф и Марко Рубио в течение последнего месяца. В Белом доме говорят, что чиновники при разработке плана взаимодействовали с украинцами и россиянами.
- По данным СМИ, план содержит 28 пунктов. Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями. Киев должен отказаться от НАТО и сократить численность армии. Крым и Донбасс остаются за Россией. Линия соприкосновения в Херсонской и Запорожской области "замораживается".
- Тем временем европейские союзники не поддержали мирный план США для Украины, считая его капитуляцией для Киева.