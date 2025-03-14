Німецький концерн готовий озброїти миротворців в Україні
- Німецький оборонний концерн Rheinmetall може озброїти миротворців в Україні після закінчення війни.
- Кілька європейських країн, включаючи Данію, Францію, Швецію та Велику Британію, висловили готовність відправити миротворців в Україну.
Німецький оборонний концерн Rheinmetall може зайнятися озброєнням миротворців, що перебуватимуть в Україні. Йдеться про період після закінчення війни.
Що відомо про озброєння миротворців
Голова компанії Армін Папперґер вказав, що поки це лише теоретичні можливості, повідомляє 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.
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Конкретні розмови наразі не ведуться.
Папперґер вказав, що компанія може запропонувати близько 2 тисяч різних найменувань. Однак, про конкретні цифри поки що не йдеться.
Глава Rheinmetall назвав декілька можливих варіантів техніки, яка може передаватися:
- танки;
- броньовані автомобілі;
- армійські вантажівки.
Папперґер також вказав, що до цього переліку можуть бути додані РЕБ, розвідувальні дрони і навіть супутники для контролю лінії розмежування.
Нагадаємо! Кілька європейських країн уже висловили готовність відправити в Україну миротворців. Йдеться, зокрема про Данію, Францію, Швецію та Велику Британію.