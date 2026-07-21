Трамп різко змінює правила гри: США знизять мита на алюміній, але не для всіх

США йдуть на поступки компаніям, які вкладатимуть гроші та розширюватимуть алюмінієві заводи всередині країни. Адміністрація президента Дональда Трампа оголосила нову програму стимулювання для таких виробників.

Як знизять мита на алюміній

Компаніям, які виконають усі вимоги влади та отримають схвалення, обіцяють знизити мито на імпортний алюміній з нинішніх 50% до приблизно 25%, пише Bloomberg.

На такий крок Вашингтон йде після того, як попередня тарифна політика Трампа не принесла очікуваного результату.

Президент торік підвищив мито на алюміній до 50%, намагаючись стимулювати внутрішнє виробництво металу. Однак особливого успіху це не принесло.

Після запровадження 50% мита різко зросла так звана регіональна премія на алюміній, яку покупці у США сплачують за доставку понад світову ціну метала на біржі. А порушення постачань через війну на Близькому Сході майже подвоїло її.

У результаті для американських компаній алюміній для виробництва банок, побутової техніки, автомобілів та іншої продукції став найдорожчим у світі. Вони почали купувати лише мінімально необхідні обсяги для поточного випуску.

Чому у США проблема з алюмінієм

У США немає достатніх потужностей для виробництва первинного алюмінію, які могли б повністю забезпечити внутрішній попит. Наразі працюють усього чотири алюмінієві заводи проти 23, які були ще у 2000 році.

Однією з головних причин, яка стримує розвиток випуску цього металу, залишається висока вартість електроенергії. У сусідній Канаді, наприклад, підприємства використовують дешевші джерела електроенергії, зокрема гідроелектростанції, тому ледь не половину всього алюмінію завозиться звідти.

Востаннє новий алюмінієвий завод у США збудували понад 40 років тому.

Таким чином, Трампу не вдалося пришвидшити розвиток власного виробництва лише завдяки підвищенню мит на алюміній. Хоча торік, запроваджуючи 50% ставку, він запевняв, що "сталеливарна та алюмінієва галузі відроджуються, як ніколи раніше", а мита стануть ще одним поштовхом для розвитку.