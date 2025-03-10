США відкладуть запровадження мит на молочні та лісові продукти з Канади

Секретар з питань торгівлі Говард Латнік підтвердив, що обіцяні Дональдом Трампом мита у розмірі 25% на імпорт сталі та алюмінію набудуть чинності вже у середу. Однак мита на канадські молочні та лісові продукти будуть відкладені до 2 квітня.

США відкладуть мита на деякі продукти з Канади

Це, ймовірно, є ще одним поворотом у торгівельних заявах Трампа за останній тиждень, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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Як зазначає видання, коли Дональд Трамп вперше оголосив про мита на молочні та лісові продукти то, він сказав, що їх можуть запровадити вже того ж вечора, "або ми почекаємо до понеділка чи вівторка" (оголошення прозвучало у п'ятницю).

Проте у неділю Латніка прямо запитали про мита на молочні та лісові продукти. І він натякнув, що терміни було змінено.

Канада повинна мати з нами угоду про вільну торгівлю; 250% на молочні продукти – це обурливо. І ви знаєте, що президент на це відреагує. Але він погодився не реагувати до 2 квітня, –

сказав Говард Латнік.

Важливо! 2 квітня – це дата, коли Трамп також планує скасувати паузу на мита для багатьох інших товарів з Канади та Мексики.