США отложат пошлины на некоторые продукты из Канады

Это, вероятно, является еще одним поворотом в торговых заявлениях Трампа за последнюю неделю, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Как отмечает издание, когда Дональд Трамп впервые объявил о пошлинах на молочные и лесные продукты то, он сказал, что их могут ввести уже в тот же вечер, "или мы подождем до понедельника или вторника" (объявление прозвучало в пятницу).

Однако в воскресенье Латника прямо спросили о пошлинах на молочные и лесные продукты. И он намекнул, что сроки были изменены.

Канада должна иметь с нами соглашение о свободной торговле; 250% на молочные продукты – это возмутительно. И вы знаете, что президент на это отреагирует. Но он согласился не реагировать до 2 апреля, –

сказал Говард Латник.

Важно! 2 апреля – это дата, когда Трамп также планирует отменить паузу на пошлины для многих других товаров из Канады и Мексики.