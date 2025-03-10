Чи посилить митний тиск Дональд Трамп

Дональд Трамп не планує знижувати митний тиск на Мексику, Канаду та Китай, передає 24 Канал із посиланням на заяву міністра торгівлі США Говарда Лутніка. Лутнік підтвердив, що американські мита у 25% на сталь та алюміній набудуть чинності в середу, згідно з планом.

Читайте також: Як нові мита Трампа можуть вплинути на економіку США

При цьому, Канада і Мексика є основними експортерами цих металів на ринки США, тоді як Канаді належить значна частина імпорту алюмінію.

Якщо фентаніл закінчиться, я думаю, що ці мита будуть зняті. Але якщо фентаніл не закінчиться, або він (Трамп) не впевнений в цьому, він залишиться таким, поки йому не стане комфортно,

– заявив Лутнік.

При цьому, Лутнік заперечив, що глобальні тарифи Трампа можуть викликати рецесію в США.

Абсолютно ні, в Америці не буде ніякої рецесії,

– сказав міністр.

Міністр торгівлі визнав, що введення мит призведе до зростання цін на іноземні товари для американських споживачів. Він зауважив, що хоча деякі імпортні товари подорожчають, американська продукція стане дешевшою, а це є основною метою.