Нові мита США можуть зупинити імпорт з Росії: наскільки це вбивчий крок для Путіна

Дональд Трамп ввечері 2 квітня планує оголосити введення мит на усі країни. Очевидно, що у цьому списку буде Росія, але для неї це катастрофою не буде.

Є набагато кращий варіант, який би став вбивчим кроком для Владіміра Путіна. Таку думку 24 Каналу висловив ректор Міжнародного університету бізнесу Олександр Савченко, зауваживши, що мовиться про ідею від сенаторів США.

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Що справді стане вбивчим для Путіна

За словами ректора, весь світ чекає, що Дональд Трамп сьогодні, 2 квітня, введе мита для усіх країн приблизно на 20% на експорт продукції до США. Тим часом імпорт США складає 3 трильйони доларів, тобто президент США хоче "виграти" 600 мільярдів доларів.

"Однак це не так. Спершу за все будуть платити американські бізнесмени, люди, а потім лише самі американці. Тобто люди заплатять, але, на щастя, не 600 мільярдів, адже деякі товари США припинять купувати", – зауважив він.

Найбільша торгівельні партнери США, як експортують туди свою продукцію – це Мексика, Канада та ЄС. Якщо ж розглядати Росію – то експорт оцінюється лише у 3 мільярди, ще й до цього на країну-агресорку накладені мита щодо сталі та алюмінію.

Якщо ж під ці санкції потрапить і Росія – це не спрацює. Якщо ж американці оголосять вторинні санкції – тобто всі країни мають запровадити на енергоресурси Росії мита у розмірі 25%, а якщо ні, то проти них буде запроваджено мита у розмірі, наприклад, 40%, не 500%, цього було б достатньо для зупинки імпорту з Росії всіх товарів,

– наголосив він.

Саме тому ідея Сенату, де пропонують ввести тариф на імпорт з країн, які купують російську нафту, газ, уран тощо, є корисною, щоб лякати інші країни.

Савченко додав, що поки що не варто на це надіятись, адже Трамп може передумати, як він це робить доволі часто.