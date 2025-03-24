У передчутті нових мит від Трампа: Франція закликає ЄС до швидкої й потужної відповіді США

Франція запропонувала ЄС розглянути можливість введення контрзаходів щодо США. Це стане відповіддю Вашингтону, якщо він введе нові мита для Європи.

Як хоче ЄС протистояти США у торгівельній війні

Мова йде про інструмент боротьби з примусом, який застосовується у відповідь на країни, що використовують торгівельні та економічні заходи для впливу на політику інших держав, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Як повідомили джерела виданню, такі заходи повинні бути розглянуті. Це повʼязано з тим, що Сполучені Штати мають намір ввести нові мита для своїх глобальних партнерів вже з 2 квітня.

Як раніше заявив президент США Дональд Трамп, ці мита повинні розвʼязати проблему нетарифних бар'єрів, які він вважає несправедливими. Йдеться про внутрішні правила та методи збору податків, зокрема, ПДВ ЄС.

Торгівельний інструмент "антипримусу" США від ЄС

Очікується, що інструмент боротьби з примусом, який включає певні умови та кроки, дозволить Євросоюзу застосовувати широкий спектр контрзаходів, зокрема: обмеження торгівлі та послуг, а також обмеження прав інтелектуальної власності, прямих іноземних інвестицій та доступу до державних закупівель.

Важливо! Як зазначає Bloomberg, контрзаходи застосовуватимуться лише як "крайній засіб", і мають бути пропорційними до завданої "шкоди".

Цей інструмент був розроблений для того, щоб стримувати або, за потреби, відповідати на навмисні примусові дії третіх країн, що використовують торгівельні заходи як засіб тиску на політичний вибір ЄС або окремих його членів.

Як ЄС застосовуватиме контрзаходи: порядок та нюанси

Комісія може запропонувати використання інструменту боротьби з примусом, але країни-члени мають вирішити, чи застосовувати його. ЄС намагатиметься консультуватися з країною, яка застосовує примус, і співпрацювати з іншими партнерами.

У березні США запровадили мита на сталь і алюміній, на що ЄС відповів відповідними митами на американські товари на суму до 26 мільярдів євро. Однак ЄС поки що не визначив, чи застосовувати інструмент, чекаючи на подальші кроки США, зокрема після 2 квітня.