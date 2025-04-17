Мита Трампа на китайські товари негативно впливають на бізнес Маска

Плани Tesla щодо поставок компонентів з Китаю для Cybercab і електровантажівки Semi були призупинені після підвищення мит на китайські товари Дональдом Трампом. Цей крок може зірвати плани Tesla щодо запуску масового виробництва моделей, які Ілон Маск активно рекламує інвесторам як інноваційні продукти.

Мита Трампа вплинули на Tesla Ілона Маска

За словами джерела, Tesla була готова покрити додаткові витрати, коли Трамп запровадив 34% мито на китайські товари, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Однак після підвищення мита компанія була змушена зупинити поставки. 9 квітня Трамп підвищив мито до 84%, а згодом – до 125%, у результаті чого загальна ставка мит на китайський імпорт до США досягла 145%.

Цікаво! Компанія планувала почати отримувати компоненти в найближчі місяці, щоб запустити пробне виробництво Cybercab і Semi у жовтні, а масове виробництво — у 2026 році. Однак наразі не зрозуміло, як довго триватиме призупинення.

Що наразі відбувається з Tesla

Протягом останніх двох років Tesla збільшувала частку деталей північноамериканського виробництва для своїх американських заводів, враховуючи потенційні тарифи США на Китай. Компанія також отримує погодження від урядів штатів для запуску сервісу роботаксі на базі Cybercab.

У жовтні Tesla презентувала концепт роботаксі без керма та педалей управління, пообіцявши почати виробництво двомісної моделі до 2026 року за ціною менш ніж 30 000 доларів. Також у 2026 році Tesla планує нарощувати виробництво електровантажівок Semi та активізувати виконання замовлень.

Цей розвиток подій підкреслює, як тарифи Трампа, які були спрямовані на підтримку внутрішнього виробництва в США, можуть нашкодити навіть таким політичним союзникам, як Маск, який неодноразово заявляв у соцмережах (зокрема у X), що підтримує вільну торгівлю та виступає проти мит,

– пише Reuters.

За даними Washington Post, Маск зробив особисте звернення до Трампа з проханням скасувати нові всесвітні тарифи. Зокрема він опублікував відео, яке показує, що навіть для виготовлення простого олівця потрібен глобальний ланцюг постачання.

Також Tesla припинила прийом нових замовлень на Model S і Model X після того, як Китай у відповідь запровадив 125% мито на товари зі США.

Важливо! За оцінками S&P (звіт за лютий), частка США у вартості експорту китайських автокомпонентів за останні роки становила 15 – 20%.