Мита від Трампа впливають на автовиробників Європи: скільки ризикують втратити компанії

Stellantis NV та Volkswagen AG зазнають значних втрат через нові мита президента США Дональда Трампа на автомобілі. Йдеться про машини, що імпортовані з Мексики та Канади.

Європейський автопром постраждає від мит Трампа

За оцінками Bloomberg Intelligence, ці мита можуть знизити прибутки європейських автовиробників на 5,88 мільярда євро (6,2 мільярда доларів) цього року, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Старт нової торгівельної війни: Трамп одним рішенням обвалив світові біржі

Зокрема власник брендів Jeep, Ram, Chrysler і Dodge може імпортувати близько 417 000 автомобілів до США цього року з двох країн, які Трамп щойно обклав 25% митами. Про це написав у своєму звіті у вівторок провідний аналітик галузі BI Майкл Дін.

Він оцінює, що якщо не буде запроваджено жодних компенсаційних заходів, то під загрозою опиняться:

3,44 мільярда євро прибутків Stellantis;

1,77 мільярда євро прибутків Volkswagen.

Можливості перекласти ці додаткові витрати на покупців обмежені, з огляду на зростання знижок у США, які в середньому становлять 2 000 доларів, жорстку конкуренцію та надлишкові виробничі потужності. Малоймовірний сценарій, за якого весь податок буде переданий споживачам, призведе до підвищення цін на 6 000-10 000 доларів,

– написав Дін.

На тлі цих новин, як зазначає видання, акції Stellantis очолили падіння європейських автовиробників на торгах у вівторок. Так їхня вартість на Міланській біржі впала більш ніж на 6% та досягнула найнижчого рівня з 2 грудня.

Зверніть увагу! Привілейовані акції Volkswagen знизилися більш ніж на 4% у Франкфурті. Водночас акції BMW AG та Mercedes-Benz Group AG теж подешевшали.