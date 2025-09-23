У відповідь на занепокоєння, пов’язані з тарифами Трампа, європейські споживачі помітно змінюють свої звички. Наприклад, усе більше уникають американських товарів.

Як нові тарифи США вплинули на європейців?

Європейські відмовляються від товарів зі США та скорочують витрати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄЦБ.

За даними дослідження банку, приблизно 26% респондентів повідомили про відмову від товарів із США, тоді як близько 16% вказали, що вони скоротили свої загальні витрати.

Ці зміни в поведінці різняться залежно від груп доходів: домогосподарства з високим рівнем доходу частіше відмовляються від американських товарів, тоді як домогосподарства з низьким рівнем доходу більш схильні скорочувати свої загальні витрати.

Також відомо, що багато споживачів вже були готові відмовитися від товарів з США ще до оголошення про тарифи у квітні 2025 року. В основному скорочення стосувалося непершочергових товарів, тоді як витрати на необхідні продукти залишалися стабільними.

Що відбулося з економікою ЄС після запровадження мит?

Тарифи Трампа ще не "вдарили" по торгівлі на повну, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

У ЄС торговельна та геополітична напруженість компенсували зростання, спричинене зниженням процентних ставок.

Очікувалося, що економіка блоку зросте на 1,2% цього року (переглянуто в бік збільшення з 1,0% раніше) та на 1,0% у 2026 році (зниження з 1,2%), оскільки збільшення державних витрат у Німеччині стимулює зростання, тоді як "затягування пасків" обтяжує Францію та Італію.

Що відомо про тарифи Трампа та їх наслідки?