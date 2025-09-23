В Европе избегают товаров из США и больше экономят из-за тарифов Трампа
- Европейские потребители избегают американских товаров и сокращают расходы из-за пошлины Трампа, причем 26% отказываются от товаров из США, а 16% сокращают общие расходы.
- Несмотря на тарифы, ожидается, что экономика ЕС вырастет на 1,2% в 2025 году, благодаря снижению процентных ставок и увеличению государственных расходов в Германии.
В ответ на беспокойства, связанные с тарифами Трампа, европейские потребители заметно меняют свои привычки. Например, все больше избегают американских товаров.
Как новые тарифы США повлияли на европейцев?
Европейские отказываются от товаров из США и сокращают расходы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕЦБ.
Смотрите также Макрон прокомментировал требование Трампа наложить тарифы на Китай
По данным исследования банка, примерно 26% респондентов сообщили об отказе от товаров из США, тогда как около 16% указали, что они сократили свои общие расходы.
Эти изменения в поведении различаются в зависимости от групп доходов: домохозяйства с высоким уровнем дохода чаще отказываются от американских товаров, тогда как домохозяйства с низким уровнем дохода более склонны сокращать свои общие расходы.
Также известно, что многие потребители уже были готовы отказаться от товаров из США еще до объявления о тарифах в апреле 2025 года. В основном сокращение касалось непервоочередных товаров, тогда как расходы на необходимые продукты оставались стабильными.
Что произошло с экономикой ЕС после введения пошлин?
Тарифы Трампа еще не "ударили" по торговле на полную, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В ЕС торговая и геополитическая напряженность компенсировали рост, вызванный снижением процентных ставок.
Ожидалось, что экономика блока вырастет на 1,2% в этом году (пересмотрено в сторону увеличения с 1,0% ранее) и на 1,0% в 2026 году (снижение с 1,2%), поскольку увеличение государственных расходов в Германии стимулирует рост, тогда как "затягивание поясов" обременяет Францию и Италию.
Что известно о тарифах Трампа и их последствиях?
Китай достиг рекордного торгового профицита в 1,2 триллиона долларов из-за тарифы Трампа за 5 месяцев, наращивая экспорт в Индию, Африки и Юго-Восточной Азии. Рост экспорта Китая вызывает беспокойство в мире, но страна не получает больших прибылей, поскольку промышленные предприятия снижают цены.
Автопроизводители в США пока воздерживаются от резкого повышения цен на автомобили, хотя новые тарифы Трампа создали дополнительные расходы на миллиарды долларов. General Motors и Ford прогнозируют значительный рост расходов из-за тарифов, что может привести к постепенному повышению цен на автомобили во второй половине года.
Экспорт Японии в США в августе упал почти на 14% в годовом исчислении из-за высоких тарифов. Японии удалось договориться о снижении тарифов на автомобили до 15%, но это все еще значительно выше прежних 2,5%.