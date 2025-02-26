Відповідь Трампу: ЄС розширює перелік американських товарів, на які можуть запровадити мита

ЄС розширив перелік товарів американського виробництва на які можуть бути впроваджені мита. Ці тарифи введуть, якщо Трамп виконає свою погрозу.

Які мита може ввести ЄС

Список американських товарів, які ЄС може обкласти митами у відповідь, заморожений до кінця березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Список американських товарів, на які ЄС наклав санкції у відповідь на початкові заходи Трампа, наразі призупинено до кінця березня, але він автоматично поновиться, якщо не буде вжито жодних заходів,

– повідомляють джерела Bloomberg.

Нагадаємо! Трамп погрожує ввести тарифи на європейський експорт сталі та алюмінію. Обмеження можуть торкнутись і похідних продуктів.

За підрахунками Bloomberg, якщо заходи США стосуватимуться і похідних продуктів, то це вплине на європейський експорт на суму до 29,3 мільярда доларів. Для розуміння, при введенні Трампом обмежень проти металургійної галузі Євросоюзу, це значення було у 4 рази меншим.

При розширенні переліку цільових товарів, ЄС враховує одразу декілька факторів:

вплив на американську економіку;

наслідки для країн-членів ЄС;

відповідність правилам СОТ.

Зверніть увагу! Трамп анонсував введення низки мит. З 12 березня можуть набрати чинності 25% тарифи на експорт сталі та алюмінію.