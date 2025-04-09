"Гривня на апараті штучного дихання": чи може митна війна Трампа зачепити курс долара в Україні
- Митна політика Трампа призводить до зниження долара, але значного впливу на курс в Україні не очікується.
- Курс долара наприкінці 2025 року прогнозується на рівні 42 – 43 гривень, але ситуація залишається невизначеною.
Через митну політику Дональда Трампа долар демонструє зниження на світовому ринку. Однак говорити про те, що такі коливання можуть вплинути суттєво на курс і в Україні, не варто. Крім того, укріплення гривні на фоні цих подій може стати навіть негативним фактором.
Як впливає ситуація у США на курс долара в Україні
Підприємець та автор "Останнього капіталіста" Валентин Краснопьоров на першій лекції "Капіталу 24" розповів, що Нацбанк України з початку повномасштабної війни у 2022 році підтримує ринок постійними інтервенціями. Тому говорити про те, що світовий ринок дуже впливає на гривню – не можна, передає 24 Канал.
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Як пояснив Краснопьоров, в Україні начебто і є валютний ринок, але його насправді і немає.
У нас то 200 мільйонів, то 300 мільйонів, а інколи і 800 мільйонів доларів золотовалютних резервів продається на підтримку гривні. Тобто гривня перебуває "на штучному диханні".
Водночас пан Валентин запевняє, що укріплення гривні не є хорошим фактором для України на сьогодні. Все через те, що зовнішня допомога та те, що заробляє Україна з експорту, надходитиме за меншим курсом, аніж було раніше закладено. Відтак, дефіцит бюджету може зростати.
Гратися в укріплення гривні категорично не можна, але, звісно, розвивати гривню також не можна, бо це вдарить по довірі до валюти,
– додає Краснопьоров.
Зверніть увагу! Відомо, що НБУ намагається, навіть якщо девальвує гривню, робити це поступово.
По скільки буде долар наприкінці 2025 року
Сценарій курсу долара на рівні 44 – 45 гривні до кінця 2025 року зараз є більш песимістичним. Водночас ще декілька місяців тому він був цілком реалістичним.
Вважаю, що курс може за теперішніх умов перебувати у діапазоні 42 – 43 гривні. Втім ситуація поки доволі невизначена,
– зауважує Краснопьоров.
Він додає, що в ситуації, коли гривня укріплюється щодо долара, а долар натомість слабшає, треба знайти баланс.