Міжнародні резерви України у серпні збільшилися на 7%. На 1 вересня їхній обсяг досяг 46,0 мільярдів доларів США.

Чому зросли міжнародні резерви у серпні?

Зростання резервів, зокрема. зумовлене значними надходженнями коштів від міжнародних партнерів України, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Так, український уряд отримав на валютні рахунки в Нацбанку 6 165,1 мільйона американських доларів у серпні:

4 710,8 мільйона доларів надійшло від Євросоюзу за програмою Ukraine Facility та країн "Великої сімки" за ініціативою Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

1 059,7 мільйона доларів – з рахунків Світового банку;

394,6 мільйона доларів – від розміщення облігацій внутрішньої державно позики (ОВДП).

При цьому Україна виплатила у серпні 619,8 мільйона доларів за обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті:

301,6 мільйона – за обслуговування та погашення ОВДП;

257,9 мільйона – за обслуговування та погашення боргу, який має перед Світовим банком;

15,8 мільйона – за обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком (ЄІБ);

ще 44,5 – виплати перед іншими кредиторами.

Також 426,9 мільйона доларів перерахували Міжнародному валютному фонду.

Водночас зменшилися на 22% обсяги чистого продажу валюти Нацбанком на валютному ринку.

Національний банк відповідно продав на валютному ринку 2 696,6 мільйона доларів США та викупив до резервів 0,6 мільйона доларів США. Отже, чистий продаж валюти НБУ в серпні становив 2 696,0 мільйона доларів США, скоротившись на 22% порівняно з липнем 2025 року,

– зазначили в НБУ.

Важливо! За підрахунками Нацбанку, наявних міжнародних резервів Україні достатньо для фінансування 5 місяців майбутнього імпорту.

Як змінювалися міжнародні резерви України?