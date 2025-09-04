Допомогли партнери: як збільшилися міжнародні резерви України у серпні
- Міжнародні резерви України у серпні збільшилися на 7%, досягнувши 46,0 мільярдів доларів США завдяки значним надходженням від міжнародних партнерів.
Український уряд отримав 6 165,1 мільйона доларів, зокрема від Євросоюзу, країн "Великої сімки", Світового банку та розміщення ОВДП, тоді як витрати на обслуговування держборгу становили 619,8 мільйона доларів.
Міжнародні резерви України у серпні збільшилися на 7%. На 1 вересня їхній обсяг досяг 46,0 мільярдів доларів США.
Чому зросли міжнародні резерви у серпні?
Зростання резервів, зокрема. зумовлене значними надходженнями коштів від міжнародних партнерів України, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Дивіться також Перші кредити та програми: як Україна домовлялася з МВФ у різні роки
Так, український уряд отримав на валютні рахунки в Нацбанку 6 165,1 мільйона американських доларів у серпні:
- 4 710,8 мільйона доларів надійшло від Євросоюзу за програмою Ukraine Facility та країн "Великої сімки" за ініціативою Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- 1 059,7 мільйона доларів – з рахунків Світового банку;
- 394,6 мільйона доларів – від розміщення облігацій внутрішньої державно позики (ОВДП).
При цьому Україна виплатила у серпні 619,8 мільйона доларів за обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті:
- 301,6 мільйона – за обслуговування та погашення ОВДП;
- 257,9 мільйона – за обслуговування та погашення боргу, який має перед Світовим банком;
- 15,8 мільйона – за обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком (ЄІБ);
- ще 44,5 – виплати перед іншими кредиторами.
Також 426,9 мільйона доларів перерахували Міжнародному валютному фонду.
Водночас зменшилися на 22% обсяги чистого продажу валюти Нацбанком на валютному ринку.
Національний банк відповідно продав на валютному ринку 2 696,6 мільйона доларів США та викупив до резервів 0,6 мільйона доларів США. Отже, чистий продаж валюти НБУ в серпні становив 2 696,0 мільйона доларів США, скоротившись на 22% порівняно з липнем 2025 року,
– зазначили в НБУ.
Важливо! За підрахунками Нацбанку, наявних міжнародних резервів Україні достатньо для фінансування 5 місяців майбутнього імпорту.
Як змінювалися міжнародні резерви України?
У травні міжнародні резерви дещо скоротилися, проте вже у червні 2025 року збільшилися на 1,2% або понад 500 мільйонів доларів завдяки значній міжнародній підтримці. Їхній обсяг у перший літній місяць досягнув 45 065,6 мільйона доларів.
Проте вже у липні міжнародні резерви України різко зменшилися на 4,5%. Станом на 1 серпня вони склали 43 030,8 мільйона доларів США. Скорочення відбулося через валютні інтервенції США та боргові виплати країни в іноземній валюті.
Тим часом в Нацбанку спрогнозували, що до кінця цього року Україна може накопичити рекордні запаси валюти. Очікується, що міжнародні резерви можуть зрости до 58 мільярда доларів США. На думку НБУ, це можливе у разі швидкого надходження фінансової допомоги від західних партнерів.