Помогли партнеры: как увеличились международные резервы Украины в августе
- Международные резервы Украины в августе увеличились на 7%, достигнув 46,0 миллиардов долларов США благодаря значительным поступлениям от международных партнеров.
Украинское правительство получило 6 165,1 миллиона долларов, в частности от Евросоюза, стран "Большой семерки", Всемирного банка и размещения ОВГЗ, тогда как расходы на обслуживание госдолга составили 619,8 миллиона долларов.
Международные резервы Украины в августе увеличились на 7%. На 1 сентября их объем достиг 46,0 миллиардов долларов США.
Почему выросли международные резервы в августе?
Рост резервов, в частности. обусловлено значительными поступлениями средств от международных партнеров Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Так, украинское правительство получило на валютные счета в Нацбанке 6 165,1 миллиона американских долларов в августе:
- 4 710,8 миллиона долларов поступило от Евросоюза по программе Ukraine Facility и стран "Большой семерки" по инициативе Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- 1 059,7 миллиона долларов – со счетов Всемирного банка;
- 394,6 миллиона долларов – от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
При этом Украина выплатила в августе 619,8 миллиона долларов за обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте:
- 301,6 миллиона – за обслуживание и погашение ОВГЗ;
- 257,9 миллиона – за обслуживание и погашение долга, который имеет перед Всемирным банком;
- 15,8 миллиона – за обслуживание и погашение долга перед Европейским инвестиционным банком (ЕИБ);
- еще 44,5 – выплаты перед другими кредиторами.
Также 426,9 миллиона долларов перечислили Международному валютному фонду.
В то же время уменьшились на 22% объемы чистой продажи валюты Нацбанком на валютном рынке.
Национальный банк соответственно продал на валютном рынке 2 696,6 миллиона долларов США и выкупил в резервы 0,6 миллиона долларов США. Итак, чистая продажа валюты НБУ в августе составил 2 696,0 миллиона долларов США, сократившись на 22% по сравнению с июлем 2025,
– отметили в НБУ.
Важно! По подсчетам Нацбанка, имеющихся международных резервов Украины достаточно для финансирования 5 месяцев будущего импорта.
Как менялись международные резервы Украины?
В мае международные резервы несколько сократились, однако уже в июне 2025 года увеличились на 1,2% или более 500 миллионов долларов благодаря значительной международной поддержке. Их объем в первый летний месяц достиг 45 065,6 миллиона долларов.
Однако уже в июле международные резервы Украины резко уменьшились на 4,5%. По состоянию на 1 августа они составили 43 030,8 миллиона долларов США. Сокращение произошло из-за валютных интервенций США и долговых выплат страны в иностранной валюте.
Между тем в Нацбанке спрогнозировали, что до конца этого года Украина может накопить рекордные запасы валюты. Ожидается, что международные резервы могут вырасти до 58 миллиарда долларов США. По мнению НБУ, это возможно в случае быстрого поступления финансовой помощи от западных партнеров.